Raikkönen szerint Vettel nagyon sajátos munkamódszerrel rendelkezik

Kimi Raikkonen mesélt a Sebastian Vettel csapattársaként eltöltött időszakról, melyben megfigyelhette Vettel sajátos munkamódszerét. A két versenyző 2015 és 2018 között volt a Ferrari párosa, és a pályán kívül is baráti kapcsolatot ápoltak egymással.

Vettel híres arról, hogy jegyzetel és részletesen elmélyül a technikai eligazítások során, és Raikkönen elismeri, hogy ezt ő is megfigyelhette a Scuderiánál. „Nyilvánvalóan ő egy nagyszerű srác. "Mindig is jó volt a kapcsolatunk, és neki nagyon sajátos volt a munkamódszere" - mondta Raikkönen a Beyond The Grid podcastnek, amit a RacingNews365.com idézett

Raikkönen felvetette, hogy Vettel sajátos munkamódszere nem feltétlenül jelenti azt, hogy többet tesz, mint a többi versenyző, ugyanis mindenki a saját megközelítését alkalmazza a munkához.

„Mi számít kemény munkának, és mi nem számít annak?“ - tette fel a kérdést a finn, majd folytatta: „Mindenkinek megvan a saját módszere. Ez olyan, mint amikor elvégezted a munkádat már rég, de csak azért is maradsz a paddockban plusz három órát, hogy biztos legyél benne, hogy te vagy az utolsó aki elmegy, mert ez jól nézz ki..."

"Az emberek azt csinálnak, amit akarnak. Én teszem a dolgom, és amikor elégedett vagyok, mert minden úgy van, ahogyan azt a mérnökökkel szeretnénk, akkor elmegyek. Mindannyiunknak más a munkamódszere, és más dolgokat akarunk megnézni és látni."

Vettel korábban azzal érvelt, hogy a Ferrarinál eltöltött hat éve alatt megbukott, mert nem nyert világbajnokságot a csapattal. Raikkönen meg tudja érteni, miért érezhet így a német.

„Mindannyian azért vagyunk itt, hogy megpróbáljunk nyerni, és ha nem nyerünk, az sok szempontból egyfajta kudarc. Különösen, ha egy olyan csapatban vagy, amelytől azt várod, hogy csapatként nyertek“ - magyarázta a finn.

