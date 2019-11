Räikkönen szerint jó ötlet a háromnapos hétvége 2020-ra, de csak emiatt nem fog maradni

A 2021-es szabályok pár héttel ezelőtti bejelentésekor biztossá vált az is, hogy a jelenleg négynapos versenyhétvégéket háromnaposra kurtítják. Elsősorban azért, mert így akarják biztosítani, hogy az akkorra már 25 futamosra tervezett versenynaptár ne terhelje túl elsősorban a csapatok személyzetét, és persze a versenyzőket, akik egyöntetűen üdvözölték az ötletet.

Nagy könnyítés lehet ez például Kimi Räikkönennek, akiről továbbra sem tudni, óhajt-e 2021 után is a Forma-1-ben maradni, amikor már 41 éves lesz, saját bevallása szerint pedig akármennyire is jó dolog a hétvégék rövidítése, nem ez fogja eldönteni, hogy továbbra is vállalja-e a versenyzést:

„Nem, ez egyáltalán nem befolyásol, ezek a dolgok, mint hogy mennyi verseny lesz, ezek hidegen hagynak. Más dolgok azok, amik ezt befolyásolják, de ha már itt tartunk, szerintem ezek a csütörtökök teljesen fölöslegesek.”

„Feleslegesek, mert holnap ugyanezekről fogunk beszélgetni, ti szépen megkérdezitek, hogy szerintünk milyen lesz a hétvége, mi meg szépen elmondjuk, hogy gőzünk sincs. Őszintén szólva, milliónyi dologról tudnánk beszélni, de ezt mi is annyira tudjuk, mint ti.”

„Sosem lehet tudni, hogy hatodikok, vagy tizenötödikek leszünk-e, csak sokkal rosszabb lesz, ha nem mennek jól a dolgok. Holnap majd a gyakorlás után megint arról fogunk beszélni, hogy a hétvége többi része milyen lesz.

„Másoknak meg, a szerelőinknek napokkal korábban ide kell jönnie felépíteni a dolgokat, szóval minden egyes megspórolt nap hasznos, mert már így is eleget utazgatunk szerintem.” - zárta le Räikkönen, aki a társaihoz hasonlóan az idei utolsó futamára készül.