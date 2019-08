Räikkönen szerint a negyedik hely is benne volt a pakliban

Kimi Raikkonen tempója már az első és a második szakaszban is nagyon biztató volt a szombati időmérőn, a Q1-ben ötödik, a Q2-ben hatodik lett, és miután Charles Leclerc esélyei is elszálltak, hogy a legjobb helyekért küzdjön végül a finn zárt a középmezőny élén. Räikkönen végül ráadásul csak 16 ezreddel maradt el Pierre Gasly mögött, azt nem győzte kihangsúlyozni az időmérő után.

"Sajnos a gyors körömön is rontottam, tudtam volna ennél jobbat is menni. Ennek fényében mondhatom, hogy a negyedik hely ma egészen elérhető közelségben volt" - mondta a finn, aki azonban nem bocsátkozott jóslásba a vasárnapi futam kapcsán. "Nagyon megváltozhatnak a körülmények, eshet is a futamon, szóval majd meglátjuk, hogy ez mire lehet elég."

Az Alfa Romeónál természetesen nagyon örültek az ötödik helynek, ami az istálló legjobb idei rajthelyét biztosítja, és amíg a finn az ötödik helyről rajtolhat, csapattársa, Antonio Giovinazzi a 11. pozíciót szerezte meg a rajtrácson.

Lewis Hamilton igen jó esélyekkel pályázik arra, hogy 7 olyan rekordot is megdöntsön, ami jelenleg Michael Schumacher neve mellett szerepel a Forma-1-ben. Egyre közelebb és közelebb kerül ahhoz, hogy minden idők legeredményesebb pilótája legyen.