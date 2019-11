Räikkönen szenzációs startja Austinból a mezőny végéről: videó

Kimi Raikkonen éve erősen felemás lesz, elsősorban az Alfa Romeo miatt, mely a szezon első felében sokkal versenyképesebb volt, bár a csapat már akkor is sok kritikát kapott, amiért többet vártak tőlük. Az utóbbi hónapokban a helyzet messze rosszabb, és immáron csak a Williamsnél versenyképesebbek, ami nagy csalódást jelenthet, különösen azok után, hogy akkora összegből gazdálkodhatnak, mint a McLaren és a Renault, valamint a Ferrari technikai támogatása is elérhető.

Bőven vannak problémák a csapatnál, és Kimi Räikkönen a Magyar Nagydíj óta nem volt pontszerző. Mindez azt jelenti, hogy a nyári szünet vége óta a „Jégember” nem jutott be a TOP-10-be, de még így is messze több pontja van, mint a csapattársának, Antonio Giovinazzinak, akinek nemrég erősítették meg a helyét 2020-ra.

Az Amerikai Nagydíjon az Alfa Romeo már a Q1-ben kiesett, így egészen hátulról kellett felzárkózniuk. Ezek után adott volt a kihívás Räikkönen előtt, és a finn rögtön nyert is néhány helyet a rajtnál, amiről egy videós felvétel is készült. A tapasztalt pilóta okosan kívül maradt, és a kerékvetőn rázkódva hajtott be az 1-es kanyarba. Ennek megvolt a maga veszélye, de Kimi kontroll alatt tartott a gépet. A VIDEÓ ELÉRÉSÉHEZ KATTINTS ERRE A LINKRE!

