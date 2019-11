Raikkönen sorozatban 7. futamán maradt pont nélkül, csalódott…

Kimi Raikkönen a 11. helyen végzett Austinban, és bár elmondása szerint látott pozitívumokat, csalódott amiatt, hogy ismét 0 ponttal kellett távozniuk – az Alfa Romeo finnje utoljára Magyarországon végzett pontszerző helyen.

Trükkös volt számodra az Amerikai Nagydíj?

„Igen. Eléggé rendben volt az első köröm, de nem volt meg a sebességünk ahhoz, hogy ebben a pozícióban maradhassunk. Sikerült megelőznöm Magnussent, de úgy érzem, hiányzott az általános sebességünk, szóval jobban kellett használnunk a gumikat ahhoz, hogy előttük tudjunk maradni.”

„Aztán nyilvánvalóan emiatt korábban el is fogytak a gumijaink. Ez volt a dolog költsége. Az általános tempónk hiányzik, legalább benne voltunk ma a harcban, de ettől még csalódást keltő a dolog.”

Az időmérős tempótok elrejti a versenyen kiütköző hiányosságaitokat?

„Nem tudom. Ha az utóbbi versenyeket nézzük, egészen biztosan most volt a legerősebb tempónk, de nyilvánvalóan nem kapsz pontot akkor, ha a 11. helyen végzel, szóval ilyen szempontból akár utolsó is lehetnél. Semmi különbség nincs a két dolog között, éppen ezért csalódás. Persze, sok pozitívum volt, de az eredmény ezúttal is 0 pont.”

Hol hiányzik a sebességetek?

„Mindenhol. A köridőnk nem elég jó.”

Vissza kellett volna kapnod a pozíciót Hülkenbergtől?

„Nem tudom, miről beszéltek. Szerintem azon a kis hurkon előzött meg engem, és átment a kerékvetőknél.” – zárta Raikkönen.

