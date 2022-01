Räikkönen: „Simán lehet”, hogy Abu Dhabi volt az utolsó profi versenyem

Miután tavaly szeptemberben bejelentette, hogy nem kívánja már folytatni Forma–1-es pályafutását, a finn arról is beszélt, hogy egyelőre semmilyen terve nincsen a továbbiakat illetően, és elsősorban csak a családjával szeretne lenni, mindenféle egyéb elköteleződés nélkül.

Még az abu dhabi finálé előtt az Autosportnak beszélt arról Räikkönen, hogy ez lehet az utolsó profi autóversenye. „Simán lehet, hogy ez lesz. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem így lesz.”

„Ezért sem terveztem meg semmit. Hosszú idő után most először fordul elő, hogy a munkabeosztásom nem diktálja az egész életemet. Szóval már várom. Nem akarok terveken gondolkodni erről vagy arról” – tette egyértelművé.

Räikkönen úgy fogalmazott, hogy „bármi megeshet” a jövőjével kapcsolatban, és tudja, hogy vélhetően kap majd ajánlatokat, hogy induljon el bizonyos versenyeken, de a lényeg számára most az, hogy rövid távon nem akar foglalkozni a száguldozással.

„Biztos vagyok, hogy az emberek majd megkeresnek remek dolgokkal. Ha pedig valaminek értelme van, akkor miért ne csinálhatnám meg? Először azonban szünetet kell tartanom.”

Amikor a Jégember 2009-ben először fordított hátat az F1-nek, a ralizásban találta meg új szenvedélyét, hiszen 21 világbajnoki futamon is indult, de emellett Amerikába is átruccant, ahol két NASCAR-viadalon tette próbára magát, mielőtt 2012-ben visszatért volna a királykategóriába.

Räikkönen most már azonban egy „teljesen másik” helyzetben van, így nem is akarja elkötelezni magát semmilyen zsúfoltabb program kapcsán. „Ez most egy teljesen másik történet. Akkoriban persze raliztam, de az sem volt egyszerű, mivel egy futam nagyjából egy hetet vett igénybe.”

„Aztán kipróbáltam a NASCAR-t, teszteltem Le Mans-ban meg hasonlók. Ez viszont most nem játszik. Jó lesz, hogy végre otthon lehetek, és már a gyerekek is várják. Akárcsak a feleségem!”

