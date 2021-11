Räikkönen Schumachernek: „Talán majd lelassítok, hogy csatázhassunk”

Míg Mick Schumacher első, addig Kimi Räikkönen pályafutása utolsó Brazil Nagydíjára készülhet a hétvégén. A finn 2007-ben épp itt nyerte meg a világbajnoki címet, 2006-ban és 2012-ben pedig egyaránt látványosat csatázott Mick édesapjával, Michael Schumacherrel.

Amikor a fiatal németnek feltették a kérdést, milyen érzés volt idén Räikkönen ellen versenyezni, az Alfa Romeo finn versenyzője elemében volt: „Nehogy válaszolj!” – adott tanácsot Schumachernek, aki azért le tudta a kötelező kört.

„Nagyszerű, bár nem volt sok lehetőségem csatázni vele. Örültem volna, ha többször küzdhettünk volna egymást ellen, de talán majd valahol sor kerül rá. Esetleg az egyik éjszakai versenyen?”

„Majd valamelyik versenyen lelassítok, hogy csatázhassunk egy kicsit” – ígérte meg Schumachernek Räikkönen. A német ezután a nosztalgia irányába terelte a beszélgetést.

„Természetesen megtisztelő volt számomra ellene versenyezni. Még apám ellen is versenyzett, ez különleges dolog talán még számára is. Elvégre elmondhatja, hogy két külön generáció ellen is ott volt a pályán.”

„Valóban” – válaszolta Räikkönen. „Az apáddal vívtunk néhány kemény csatát az évek folyamán. És ahogy mondtam, szerintem sok dologban hasonlítasz rá.”

