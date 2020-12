Räikkönen pályafutása legrosszabb évén van túl, csak néhány villanás jutott neki

A tabellán végül a 16. helyet érte el a finn, a neve mellett pedig mindössze négy pont állt a szezon közben elért két kilencedik helye nyomán.

A versenyeken, ahol igazán számít, a 2007-es világbajnok bizonyította tapasztalatát, hiszen kilenc alkalommal is csapattársa előtt végzett abból a 13 versenyből, melyet mind a ketten befejeztek. Az összegyűjtött pontok tekintetében azonban Giovinazzi beérte Räikkönent, miután tavaly jelentősen alulmaradt a finn pilótával szemben.

A szombati „botlások” viszont eléggé megnehezítették a veterán pilóta dolgát, aki szinte minden egyes alkalommal tudott javítani a rajtpozícióján, de nem sikerült neki folyamatosan megragadni a pontzónában.

2021-ben, amennyiben az autó is lehetővé teszi, akkor egy fokozattal feljebb kell kapcsoljon, hogy bizonyítsa, egyértelműen ő az istálló első számú embere és vezetője, hiszen az akár az utolsó éve is lehet a királykategóriában.

A Jégember ettől függetlenül még egy ilyen nehéz évben is tudott néhány gyöngyszemet produkálni rajongóinak, és ezek a momentumok megmutatják, hogy még mindig helye van a mezőnyben.

Elsőre talán mindenkinek a portugáliai első kör juthat az eszébe, ahol a trükkös körülmények között a finn tíz helyet tudott javítani rögtön a rajt után, faképnél hagyva számos pilótát, akik csak keresték a tapadást a csöpörgő esőben.

Emellett ott van a még a mugellói kilencedik helye is. A rajt után belekeveredett a balesetbe, amelynek köszönhetően sérült autóval kellett végigmennie a versenyen, ráadásul még egy öt másodperces büntetést is bezsebelt, de így is sikerült a top 10-ben végeznie az Alfa Romeóval.

Räikkönen tehát még mindig tud, ha azt a körülmények is lehetővé teszik számára, a kérdés most csak az, hogy ha 2021-ben is gyenge lesz az autója, és egy újabb évet kell eltöltenie a mezőny utolsó részében, akkor vajon akar-e még maradni az F1-ben vagy inkább más szórakozást keres magának.

