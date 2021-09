Räikkönen: „Nincsenek egyelőre terveim” a családon kívül, miután visszavonultam

A 2007-es bajnok az Instagramon azt írta, hogy eljött az idő az új dolgokra, de jelenleg még ő sem tudja, hogy mihez kezd majd, miután teljesítette utolsó F1-es futamát a szezon végén. „Nincsenek terveim” – jelentette ki határozottan.

„Nem akarom, hogy valami fix programom legyen, mert az utóbbi 18-19 évet az F1-gyel és a ralizással töltöttem, és mindig volt egy meghatározott időbeosztás, hogy ez következik, majd az következik. Ezt nem akarom. Ez is az egyik oka annak, hogy valami mást akartam csinálni.”

„Úgyhogy nem sietek sehova. Még nem is gondoltam erre. Persze az ilyen helyzetekben jöhetnek lehetőségek, hogy ezt vagy azt csinálhasd. Most azonban még csak nem is akarok ilyenekkel foglalkozni” – tette egyértelművé Räikkönen, hogy fogalma sincs, mit fog csinálni jövőre.

A Jégember még 2001-ben mutatkozott be az F1-ben, és ő indult a legtöbb futamon a sorozat történetében. Az azóta eltelt húsz évből csak kettőt, 2010-et és 2011-et nem töltötte a száguldó cirkuszban. A kihagyása alatt elment ralizni, és még a NASCAR-ban is szerencsét próbált.

Amikor az Autosport/Motorsport.com megkérdezte tőle, hogy várhatjuk-e őt feltűnni valamilyen versenyen a következő időszakban, ő ismét csak azt mondta, hogy nem tudja még, hiszen nem gondolt még ilyenekre.

„Ha már tudnám, akkor elmondanám, de ahogy már említettem, nulla tervem van jelenleg. Most még azt sem tervezem, hogy terveket szövögetek. Csak élvezni akarom az időt kötöttségek nélkül. A program lehet a család programja, és én ezzel elégedett vagyok. Már várom. Ki tudja, talán lesz versenyzés, talán nem. Tényleg nem tudom.”

Räikkönen azt is felfedte bejelentésében, hogy már a legutóbbi télen meghozta döntését, hogy ez lesz az utolsó szezonja, most pedig tisztázta, hogy erről az Alfa Romeót is értesítette. „Beszéltem az istálló tulajdonosával, azt hiszem valamikor karácsony környékén vagy ilyesmi.”

„Ő megkérdezte, én pedig mondtam, hogy nagyjából 95 százalékban biztos vagyok, hogy ez lesz az utolsó. Tehát így történt.” Jelen állás szerint tehát 10 futamunk van még, hogy lássuk a Jégembert versenyezni a Forma–1-ben, utána viszont valóban lezárul egy fejezet.

