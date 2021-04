Raikkönen: nem lesz könnyű, de pontot szerezhetünk Imolában

A 2021-es szezon előtt nem a Williams, hanem az Alfa Romeo zárkózott fel a középmezőny végére, ami többek között George Russellt is meglepte. A csapatfőnök Frederik Vasseur már korábban is elmondta, hogy a Ferrari-motor teljesítménye fogta vissza őket, most pedig kijelentette, hogy idén ők tették még a legnagyobb előrelépést az egész mezőnyben:

„Jól kezdődött a szezonunk, amire már az imolai hétvégével kezdve építhetünk” – mondta Vasseur az Alfa Romeo előzetesében. „Nagyon léptünk előre az autónkkal, valószínűleg a legnagyobbat az egész mezőnyben, így már mi is a középmezőny tagjaivá váltunk. Ahhoz azonban, hogy pontokat szerezzünk, a legjobb 10-ben kell végeznünk, és ez lesz a célunk Imolában.

Még több F1 hír: Alfa Romeo: két extra zsetonnal sem lennénk előrébb

„Tavaly itt futottuk a legjobb versenyünket (Kimi 9., Giovinazzi 10. lett), de a 2020-as teljesítményünk is eltörpül amellett, amit most el akarunk érni. Láttuk, hogy mennyire nehéz előzni ezen a pályán, szóval a szombati időmérős teljesítményünk kulcsszerepet játszik majd a vasárnapi versenyen is.”

Kimi Räikkönen hozzátette, hogy a mezőny szorossága miatt kiemelten fontos lesz, hogy jól alakuljon a hétvégéjük:

„Biztosan vagyunk abban, hogy pontot szerezhetünk Imolában, de nincsenek kétségeink afelől, hogy ez nem lesz könnyű. A bahreini verseny megmutatta, hogy egy tökéletes hétvége sem garancia a pontszerzésre, szóval tudjuk, hogy keményen kell dolgoznunk csütörtöktől vasárnapig.”

„Ismét nagyon kicsi lesz a különbség aközött, hogy valaki közvetlenül a topcsapatok mögött, vagy a pontszerző helyeken kívül végez. Remélhetőleg jó munkát fogunk végezni és jó hétvégénk lesz, és akkor remélhetőleg abban a bizonyos első csoportban leszünk mi is. Tudjuk, hogy mi függ tőlünk, és mi nem, szóval a képességeinknek megfelelően kell teljesítenünk.”

Antonio Giovinazzi hozzátette, hogy nagyon különleges, hogy ismét a hazájában versenyezhet, 9 hónapon belül már negyedszer:

„Fantasztikus lenne megkezdeni az idei pontszerzéseimet Imolában, hazai földön. Nem volt sok a tavalyi 3 hazai verseny sem, mindig különleges érzés itthon versenyezni, és ez az érzés ezen a hétvégén sem lesz más.”