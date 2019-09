Raikkönen nem azért döntött az Alfa Romeo mellett, mert svájciak

Kimi Raikkönen négy, a Ferrarinál eltöltött év után döntött úgy, hogy a pár éve még Sauberként működő Alfa Romeo csapatában folytatja pályafutását. A finn pilóta, aki jelenlegi 31 pontjával a kilencedik a világbajnokságban, a középmezőny egyik legkiegyensúlyozottabb pontszerzőjének számít, és bár a mostani pont nem az ő versenye volt (ehhez valószínűleg hozzájárult a Max Verstappennel való ütközés is), nem feltétlenül izgatja magát az eredmények miatt:

„Az Alfa Romeónál nem olyan nehéz kiharcolni az emberek bizalmát, mint a Ferrarinál volt. Én döntöttem úgy, hogy ide jövök, és máig nem bántam meg, mivel nem voltak előzetes elvárásaim. Nem tudtam, hogy az utolsók között leszünk-e, vagy folyamatosan pontszerző helyekért harcolunk, de azt tudom, hogy a csapatnak vannak határai. Kevesebb pénz, kevesebb ember. De amink van, az jó, és lassan, de biztosan fejlődünk. Persze, jó érzés lenne a dobogóért harcolni, de már három éve egyértelmű, hogy ez a csapat nem az a csapat lesz.”

A versenyző egyébként saját bevallása szerint nem is gondolt arra, hogy ne a Forma-1-ben találjon magának helyet, és döntésében az sem befolyásolta, hogy tulajdonképpen ez a csapat volt, ahol forma-1-es versenyzői pályafutása kezdődött:

„Nem akartam más helyet keresni, mert a Forma-1 a legmagasabb szint, ráadásul egy remek csapatban vagyok. Nem számított, hogy anno itt kezdtem versenyezni, ahogy az sem, hogy közel van a lakhelyemhez a főhadiszállás. Szeretem az embereket a projekt mögött, és kíváncsi voltam, mire lehetünk képesek. Persze nem azt mondom, hogy nem kellemes, hogy ennyire közel van a csapat. Nem kell egész nap repülőn szenvednem, hogyha a gyárban van dolgom. Nagyon megkönnyíti ez a dolgomat.”

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, as Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 is tipped into the air by Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images