Räikkönen még mindig nem tudja, mit hoz a jövője

Kimi Raikkonen messze a legidősebb tagja a Forma-1 mezőnyének, de nem kizárt, hogy a kategóriában marad. Ez részben tőle is függ, mivel ha nem érzi jól magát, akkor távozhat, amiről már többször is beszélt.

Sergio Pérez egy új „elemként” kerülhet bele ebbe a játékba, miután ő is rendkívül tapasztalt, még mindig nagyon gyors, fiatalabb és sok pénz áll mögötte. Ez pedig az Alfa Romeo számára is vonzó kombinációt jelenthet.

A másik ülést pedig valószínűleg egy Ferrari-junior foglalhatja el, így még az is megeshet, hogy Räikkönen távozik. Sok a kérdőjel ezzel kapcsolatosan, és Pérez elárulta, hogy egy rivális csapat meg is kereste a hírek hallatán. Ez azonban a Haas is lehet.

Az első két verseny alapján Räikkönen még biztosan nem döntött a jövőről, és 2021 igen hasonló lehet, mint az idei év, miután stabilak maradnak a szabályok. 2022 lehetne az igazán érdekes az ő szempontjából.

Räikkönen azonban azt mondta, az első két versenynek nincs hatása a jövőjére. „Nem, még mindig nem... Bármi is történik, bármi is legyen a döntés, nem számít, hogy hogyan alakul az idei év, milyen szabályok vannak jövőre, vagy... Ennek semmi köze ehhez.”

Kimi továbbra sem tud választ adni a jövőjére, és azt mondta, az elmúlt héten is ugyanezt a kérdést tették fel számára, szóval nem szolgálhat újdonsággal. A szerződése az év végén lejár, így hamarosan az Alfa Romeónak is ki kell találnia az irányt.

Kimitől ne várjunk válaszokat a Ferrari kapcsán

