Räikkönen lábsérülést szenvedett?

A hu.motorsport.com korábban már több cikket is közölhetett az Alfa Romeo helyzetéről, ahol sürgősen visszarendelték Marcus Ericssont Amerikából, aki emiatt kihagyja a hétvégéi eseményt az IndyCAR-ban, noha egy teljes idényre írta alá és már dobogóra is állhatott. A svéd eleget is tett a kérésnek, de egyelőre csak annyit erősített meg az Alfa Romeo, hogy a korábbi versenyzőjük, aki tavaly év végén Antonio Giovinazzival szemben vesztette el az ülését, ott lesz a Belga Nagydíjon.

A háttérben biztosan van valami, és nemcsak amiatt, mert arról számolhattunk be, hogy Kimi Raikkonen körül problémák adódtak, mivel az Alfa Romeo nem véletlenül hívta vissza Ericssont. Ha a baj, vagy annak lehetősége nem lenne komolyabb, akkor Marcus biztosan Amerikában maradt volna, de nem ez a helyzet.

Pillanatnyilag nincs konkrét információ arról, hogy mi lehet a finn „Jégemberrel”, és hivatalosan még azt sem erősítették meg, hogy Ericssonnak miatta kellett Belgiumba utaznia. Az olasz Motorsport arról ír, hogy egyes pletykák szerint Kimi lábsérülést szenvedhetett. Egy biztos, Räikkönen gyakran pattan motorra a saját krosszpályáján, mint azt láthattuk a nyári szünet ideje alatt is. Lehetséges, hogy ott történt valami? Vagy csak egy banális balesetről van szó, mint azt láthattuk Lando Norris esetében, aki még lábmerevítőt is viselt a belga utazása előtt.

A hírek szerint Räikkönen autóba fog ülni az FP1 ideje alatt pénteken, hogy megnézzék az állapotát, de ha nem tudja folytatni, az nagyon sokba kerülhet az Alfa Romeónak, mely idén a 32 pontjából 31-et a veterán bajnoknak köszönhet és Spában az egyik legeredményesebb a győztesek közül.

Középpontban a legendás F1-es pálya, természetesen Max Verstappennel, aki számára a hollandok közelsége miatt ez egy hazai helyszínnek is tekinthető.