Raikkönen jelezte: még nem írt alá semmit

Az októberben 41. születésnapját ünneplő Kimi Raikkonen messze a legidősebb pilóta a Forma-1 mezőnyében, a szezon során sokszor is a visszavonulásáról cikkeztek. Egészen máig, amikor is arról keltek szárnyra a hírek, hogy a csapat egy évet még marasztalná.

A finn maradásával esetleg némi tapasztalattal tudná segíteni a Ferrari akadémiájáról érkező egyik feltörekvő tehetséget, például Mick Schumachert. Az időmérő után azonban a Motorsport Week kérdésére az utolsó helyen kvalifikáló versenyző tagadta a feltételezést, miszerint már alá is írt volna az olasz csapathoz.

„Nem, egy darab szerződést nem írtam alá.” – mondta 2007 világbajnoka, aki a Toszkán Nagydíjon idei első pontjait szerezte egy kilencedik hellyel és most valami hasonlóban reménykedhetett a szabadedzések alapján, amelyek erősen sikerültek neki.

Mivel azonban a Q1-ben futott utolsó mért körén egy piruettet mutatott be, Raikkönennek komoly dolgokat kellene holnap véghez vinnie ahhoz, hogy most is a legjobb tíz között érjen célba. Így értékelt a csapat honlapjának:

„A hétvége folyamán eddig jó okunk volt arra, hogy elégedettek legyünk az autóval, szóval úgy gondoltuk, elég jól leszünk az időmérőn is, de sajnos nem jöttek össze a dolgok. Nincs mit mondanom, megpördültem a kettes kanyarban a gyorskörömön és ennyi volt.”

„A gumik vélhetően nem melegedtek be olyan jól a kör elejére, elfékeztem az elsőt, rámentem a kerékvetőre, onnantól pedig nem volt mit tenni, ilyen egyszerű. Megvolt az autó, amivel a Q2-be mehettünk volna, de ha nincs köröd, akkor hátulról indulsz. A holnap nagy kihívás lesz, meglátjuk, mit tudunk belőle visszahozni.”

