Raikkonen: Izgalmas versenyzést akarunk adni a szurkolóinknak

A Forma-1 2020-as szezonja július 5-én fog elkezdődni az osztrák Spielbergben, ahol rögtön egy dupla futamot tartanak a Red Bull Ringen, zárt kapuk mögött, amiből Kimi Raikkonen szerint sokat nem fognak tapasztalni a pilóták.

„Nem hiszem, hogy ez olyan nagy különbséget jelentene nekünk, pilótáknak” – nyilatkozta Raikkonen, aki a Built for Athletes márka nagykövete is.

„Arra számítok, hogy a rajongók már nagyon várják azt, hogy végre versenyzést lássanak akkor, amikor visszatérünk, és remélhetőlegjó műsort tudunk majd nyújtani nekik.”

Raikkonen elmondta azt is, hogy annak ellenére, hogy december óta nem vett részt igazi versenyen, topformában van. „Sokat edzettem, és aktív maradtam azzal is, hogy más sportokat is csináltam.”

Raikkonen Finnországban, az egyik vidéki házában töltötte a kijárási korlátozásokat, ahol többek között egy saját motocross pálya is a rendelkezésére állt az edzésre, és a kikapcsolódásra.

Raikkonen csapattársa, Antonio Giovinazzi elmondta, hogy szerinte egy pár versenybe biztosan bele fog telni, mire az összes pilóta visszarázódik a formájába, de szerinte ez teheti majd igazán izgalmassá a futamokat.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Egy kicsit biztosan rozsdásak leszünk, miután ilyen sokáig nem tudtunk versenyezni. Két évet, 2017-et, és 2018-at is versenyzés nélkül töltöttem el, ezért hozzá vagyok szokva az ilyen helyzetekhez. Remélhetőleg ebből előnyt tudok majd kovácsolni.”

Giovinazzinak, és Raikkonennek sincs még szerződése 2021-re, és amennyiben az olasz idén sem teljesít a várakozásoknak megfelelően, vagy Raikkonen visszavonul, és Mick Schumacher idén meggyőző lesz az F2-ben, akkor a Ferrari által is támogatott német pilótát szinte biztos, hogy felviszik az Alfa Romeohoz.

