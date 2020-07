Raikkönen is új rekord tulajdonosa lett – érdekes statisztikák a Magyar Nagydíj után

A Magyar Nagydíjon egyértelműen a Mercedes volt a leggyorsabb autó, viszont a futam elején bekavart a száradó pálya, így kicsit megkavarodott a mezőny is. Végül Lewis Hamilton magabiztos győzelmet aratott Max Verstappen és Valtteri Bottas előtt.

A hétvégén aratott győzelmével pedig Hamilton beállította Michael Schumacher rekordját: a brit előtt csak a német tudott ugyanazon a pályán nyolcszor is győzni. Hamilton 2007-ben, 2009-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2016-ban, 2018-ban és 2019-ben nyert a magyar pályán – az első három alkalommal a McLaren, a következő öt alkalommal a Mercedes színeiben.

Michael Schumacher a Francia Nagydíjon tudott nyolc sikert aratni: 1994-ben és 1995-ben a Benettonnal, 1997-ben, 1998-ban, 2001-ben, 2002-ben, 2004-ben és 2006-ban pedig a Ferrarival nyert Magny-Cours-ban.

Azzal, hogy Hamilton megszerezte a 86. futamgyőzelmét, még közelebb került Michael Schumacher 91 győzelmes rekordjához – már csak öt siker választja el ettől, így könnyen lehet, hogy még idén sikerül beérnie a hétszeres világbajnokot.

Hamilton győzelmi rátája valójában jobb, mint Schumacheré (33,99% vs. 29,64%), azonban ezek a számok is „eltörpülnek” a korábbi idők sztárjainak erre vonatkozó statisztikái mellett: Lee Wallard az első (50%), Juan Manuel Fangio (47,06%) és Alberto Ascari (40,63%) előtt.

A Mercedes sorozatban három győzelemmel kezdte az évet, aminek következtében csapatként 105, motorgyártóként 191 győzelemnél tartanak.

Egyelőre még egy csapat sem volt képes arra, hogy egy szezonban minden versenyt megnyerjen, a Mercedesnek erre idén azért lehet nagyobb esélye, mert a szokásosnál kevesebb futamot fognak rendezni. A legközelebb ehhez a McLaren járt 1988-ban, amikor a 16 futamból 15-öt be tudtak húzni, ami 93,75%-os győzelmi rátát eredményezett.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, Max Verstappen, Red Bull Racing and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 on the podium

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images