Raikkönen: Ha továbbra is élvezem az F1-et, maradok, ha nem, akkor visszavonulok

Kimi Raikkönen szerződését nem hosszabbította meg a Ferrari 2018 végén, így 2019-től az Alfa Romeo csapatát erősíti, akikkel kétéves szerződést írt alá, tehát 2020 végén lejár 2007 világbajnokának a kontraktusa.

A 40 éves finn a 2021-es szezon kezdetekor már 41 éves lenne, így nem tudni, folytatni akarja-e a pályafutását a formulaautózás királykategóriájában. Ha visszavonulna, akkor tovább fogyatkozna az F1-es világbajnokok száma a mezőnyben, ráadásul Sebastian Vettel jövője is kérdéses.

Raikkönen a Netflix Drive to Survive című sorozatában is elmondta, hogy a Forma-1 leginkább egy hobbi számára, most pedig az Infobae-nek nyilatkozott a jövőjéről, megerősítvén, hogy attól függ a jövője, hogy továbbra is élvezi-e a versenyzést.

„Mindig is azt mondtam, hogy végig fogom csinálni ezt a szezont, aztán döntök a jövőmről. Ha továbbra is élvezni fogom idén a versenyzést, akkor folytatni fogom, ha pedig nem, akkor visszavonulok.” – jelentette ki a finn.

Ha ebben a szezonban Raikkönen legalább 10 versenyen elrajtol, akkor beéri a vonatkozó statisztikában élen álló Rubens Barrichellót, aki 322 F1-es futamon rajtolt el, ha pedig 11 futamon indul el, akkor át is veszi a vezetést. A 21-szeres futamgyőztest viszont ez állítása szerint nem érdekli.

„Tulajdonképpen nem ezen fog múlni, hogy elégedett leszek-e a Forma-1-ben töltött éveimmel. Azt gondolom, sokkal több dologra fogok emlékezni az F1-es pályafutásom kapcsán, mint arra, hogy hány versenyen vettem részt.” – zárta Raikkönen.

