Räikkönen: „Ha jó a verseny, 10 másodperccel is lehetünk lassabbak”

Lewis Hamilton és Sebastian Vettel hamar megkongatta a vészharangokat a 2021-es súlyszabályok miatt, ami által sokkal nehezebbek lesznek az autók. Ez körönként 3.5 másodperes lassulást jelenthet, de ezek egyelőre csak számok, senki sem tudhatja pontosan, hogy milyen lesz mindez a valóságban.

Kimi Raikkonen, aki 2001 óta már megélt pár szabályváltozást a Forma-1-ben, azon a véleményen van, hogy a sebesség nem minden, és sokkal fontosabb, hogy a versenyek milyen minőséget képviselnek. 2007 bajnoka sokkal inkább ezt tartja szem előtt, noha ő is azt szereti, ha az autója könnyebb.

„Nem lehetünk közvetlen hatással a szabályokra, így csak remélni tudjuk, hogy a szabályok működni fognak. Ez még a versenyzők szempontjából is igaz, mivel nem mi vagyunk azok, akik a szabályokat hozzák. Bízom benne, hogy működni fognak a dolgok, a nézők szempontjából is. Tudom, hogy sok munka van ebben, de amíg nem láttuk az autókat a pályán, addig valójában ezek csak számok. A cél az, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a mezőnyt, és az autók könnyebben harcolhassanak egymással.”

„Ebben a pillanatban még nem lehet azt mondani, hogy ez és ez működni fog, vagy ez és ez nem fog működni. Mindannyian abban bízunk, hogy sikerrel járnak az új szabályok, mivel mindenkinek ugyanaz az érdeke, nekünk, versenyzőknek, a nézőknek, valamint mindazoknak, akik itt dolgoznak. Egyelőre nem tudok túl sokat, csak amennyit hallottam és láttam.”

„A szabályok valószínűleg nagyobb szabadságot fognak adni. Ez sok szempontból jó, de fontos tudni, hogy az új dolgok mennyire lesznek hatékonyak. Ez az, ami sok kérdést vet fel, de mint mondtam, rengeteg energiát öltek ebbe bele. Ugyanakkor azt nem gondolom, hogy azzal, ha az autók 3-4-5 másodperccel lennének lassabbak, igazán változtatnának a dolgokon. Igen, az időmérőn elég gyorsak vagyunk, de ha a versenyt vesszük alapul, ott eleve 5-6 másodperccel megyünk lassabban az üzemanyag és minden más miatt.”

„Nyilvánvaló, hogy a vezetésben ez nem fog különbséget tenni, és ha még 10 másodperccel is lennénk lassabbak, miközben a futam izgalmasabb, akkor az senkit nem fog érdekelni. Minden évben kissé eltérnek a köridők, így nem hiszem, hogy ez bármilyen problémát okozna, ha a versenyek izgalmasak és csatákat láthatunk a pályán.”

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, leads Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, Lance Stroll, Racing Point RP19, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, George Russell, Williams Racing FW42, Robert Kubica, Williams FW42, and Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19, at the start

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images