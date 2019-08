Räikkönen az italos sztoriról: "Talán azért is hívtak, hogy szórakoztassak..."

Kimi Raikkonen igazi jelenség a Forma-1-ben, a finn világbajnok minden alkalommal nyersen őszinte, de higgadt, stílusával belopta magát a szurkolók szívébe. A jelenleg az Alfa Romeót erősítő pilóta egyszavas nyilatkozataival mindig mosolyt szül az arcokra, ahogy a rádióbeszélgetései között is van néhány páratlan.

A finn sosem tagadta, hogy nem az az önmegtartóztató típus, és bizony bulizni is szeret, ha úgy adódik. Örökké emlékezetes marad néhány perces fellépése a 2018-as szentpétervári FIA-gálán, ahol vb-harmadikként szólították a színpadra, ahová nagyívű mozdulatokkal, és páratlan jókedvvel érkezett. És szomjas sem volt.

A Motorsport.com készített exkluzív interjút a finnel, aki nem tagadta, hogy az FIA gáláit valahogy fel kell dobni.

"Nézzék, ez szörnyen unalmas, máris jobb, ha bedobsz párat. Talán azért is hívtak, hogy szórakoztassak" - emlékszik vissza a 2018-as esetre Räikkönen, amelynél a helyszínen volt a felesége is, aki láthatóan nem kapta fel a vizet a finn viselkedésén. "Igen, így minden könnyebb. Már elég sokat tapasztalt mellettem."

A dülöngélő Räikkönen azonban nem verte ki a biztosítékot a szervezetnél, legalábbis a finnhez nem jutott vissza ennek híre. "Egy hívást sem kaptam emiatt, de miért is kellett volna. Miért kellett volna rám mérgesnek lenni? Végül is, ti hívtatok meg engem, én pedig semmi rosszat nem tettem" - mondja Räikkönen.

Ugyanakkor Räikkönen sem tagadja, hogy voltak vadabb idők is. Az itallal is többször koccant, ráadásul dohányzott is, sőt, paddock-legenda, hogy egyszer egy megbeszélésen is rágyújtott.

"Nem tudom, hogy ez valódi megbeszélés volt-e, de nem vagyok benne biztos. De nem volt szokásom megbeszéléseken cigizni. Azonban a motorhome-ban vagy a teraszon a főnökökkel cigiztem" - mondta Räikkönen, aki szerint ez sem zavarta sosem a főnökeit. "De csak fiatalon dohányoztam, nem is emlékszem, hogy mikor gyújtottam rá utoljára."

Viszont változtak az idők, Räikkönen családot alapított. Minden megváltozott.

"Ez így van. Most már más prioritások vannak. Abban az időben megvolt a munkám, de más... Bárhova elutazhattam, sosem kellett kérdezni. Elég öreg voltam, hogy azt tegyem amit akarok. De ha családod van, az más. Akkor minden teljesen megváltozik. Mindenki öregszik, nem igaz?" - teszi fel a költői kérdést a finn. "És ma már 16 átmulatott éjszaka után nem érzem olyan jól magam, mint szoktam. Vannak más dolgok is az életben, amik ma már fontosabbak. Persze ez azt sem jelenti, hogy soha többet nem megyek mulatni. De a családommal és a gyerekemmel töltött idő nagyon fontos."

Lewis Hamilton a Magyar Nagydíjon nyújtott teljesítménye csattanós választ adhatott a kritikusainak, de Max Verstappen így is nagyon közel lehet a lassan hatszoros világbajnok szintjéhez.