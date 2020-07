Raikkönen elmondta, mikor kell befejeznie egy versenyzőnek a pályafutását

Az Alfa Romeo bár pontszerzéssel tudta kezdeni a 2020-as idényt, hiszen Antonio Giovinazzi a 9. helyen ért be, mégsem lehetnek nyugodtak a svájci-olasz istálló csapattagjai és szurkolói, hiszen az időmérőn csak a 18. és a 19. helyet tudták megszerezni.

Kimi Raikkönen pedig célba sem ért az Osztrák Nagydíjon, miután a jobb első kereke leesett az autójáról egy safety caros újraindításnál – ezért végül egy 5 ezer eurós büntetést is begyűjtött a csapat.

A finn pilóta a Stájer Nagydíj csütörtöki napján azt mondta a médiának, hogy versenytempóban erősebbnek tűnnek, mint egy körön, de mindenhol javulniuk kell.

„Nekünk is úgy tűnt, hogy erősebbek vagyunk versenytempóban. Szerintem egy körön nem tudtuk kihozni a maximumot az autónkból. Minden területen fejlődnünk kell, viszont már vannak is ötleteink azzal kapcsolatban, hogyan lehetnénk jobbak.”

„Szerintem a beállításokat nézve is lehetünk még jobbak. Nem arról van szó, hogy rossznak érződne a kocsi egyensúlya, csak a köridőnk nem elég jó. Tényleg az az érzésünk, hogy több van az autónkban annál, mint amit eddig kihoztunk belőle. Hosszú volt a szünet, nekünk pedig jobban kell végeznünk a munkánkat.”

Tegnap érkezett a bejelentés, hogy a 39 éves Fernando Alonso jövőre visszatér a mezőnybe. A jelenlegi „korelnök” Raikkönen, aki 40 éves. 2007 világbajnoka kiemelte, a 40 csak egy szám.

„Természetesen már nem érzem magam ugyanúgy, mint 40 évesen, de nem tudom azt mondani, hogy a korom egy probléma lenne. Persze az edzés módja is változott, hiszen sokkal többet tudunk erről a területről, mint 20 évvel ezelőtt. A 40 csak egy szám. Akkor kell befejezned, hogyha az autóban ülve úgy érzed, minden kicsit gyorsan történik. Én viszont még nem jutottam el eddig.”

„Fernando visszatérése a saját és a Forma-1 szempontjából is kiváló. A Renault-val remek közös történetük van. Nem lepett meg a bejelentés – azután, hogy ennyi évet töltöttem már a Forma-1-ben, már semmi nem lep meg!” – mondta Raikkönen.

Alonsónak még idén is lesz feladata, egyelőre nem kezdi el a munkát a Renault-val – azt viszont elárulta, hogy mikor fogja megkezdeni a munkát a francia F1-es istállóval.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, walks back to his garage after retiring from the race

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images