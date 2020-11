„Räikkönen elképesztően motivált, és kész harcba szállni bárkivel”

Az Alfa Romeo a múlt héten erősítette meg, hogy a következő szezonban is a Giovinazzi-Räikkönen párossal kívánnak nekivágni a küzdelmeknek. A csapat olasz versenyzője most a Motorsport-Totalnak adott egy exkluzív interjút, melyben kitért márkatársára is.

„Sok újságírót hallottam, hogy azt mondják, Kimi a korából kifolyólag már elérte Forma–1-es pályafutása végét. Én azonban megerősíthetem, hogy akárhányszor kimegy a pályára, ő elképesztően motivált és készen áll harcba szállni bárkivel.”

Räikkönen több pontot szerzett az utóbbi öt futam során, mint korábbi ferraris csapattársa, Sebastian Vettel. Imolában ráadásul ismét remek versenyzést bemutatva jött fel a kilencedik helyre, és nyerte meg a „nap versenyzője” szavazást.

„Kiminek rengeteg tapasztalata van. Ez sokat segít. Ez lehetővé teszi számára, hogy a legtöbbet hozza ki az autójából, főleg a futamokon” – mondta Giovinazzi, aki szerint az Alfa jól döntött azzal, hogy megtartotta két jelenlegi pilótáját.

Az olasz azért bizonyos pontokon megmutatta már karrierje során, hogy képes felnőni a világbajnok csapattárs mellé. Az időmérős mérlegük például egészen szoros, hiszen a finn hétszer győzte eddig le eddig Giovinazzit, aki pedig hatszor végzett előrébb szombatonként.

A duó ráadásul egyforma pontszámmal is rendelkezik; mindkettejüknek négy pontja van. „Mindketten fontosak vagyunk a csapat számára. Amit elérünk, azt a fennálló együttműködés révén érjük el.”

„Mindig is hangsúlyoztam, hogy a vezetési stílusunk szinte azonos. Ez segíthet a csapatnak az autó gyorsabb fejlesztésében, mivel ugyanazon a hullámhosszon vagyunk, amikor az autóról beszélünk.”

A két pilóta közötti jó kapcsolat révén az Alfa Romeónak egyelőre sikerült elválasztania magát a közvetlen riválisnak számító Haastól és Williamstől. Jelenleg a nyolcadik helyen állnak a konstruktőri bajnokságban.

