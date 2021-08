Räikkönen: Egyszer hős vagy, máskor halott ember

Kimi Räikkonen világéletében arról volt híres, hogy sajátos viszonyt ápolt a médiával, amivel hamar belopta magát a rajongók szívébe. A finn jégember köztudottan ki nem állhatja a kötelező sajtóeseményeket, és emiatt meglehetősen emlékezetes interjúkat adott.

Az utóbbi időben egyre több olyan vélemény látott napvilágot, miszerint az egyszeres világbajnok a 41. életévében már túlságosan idősnek számít ahhoz, hogy felvegye a versenyt a fiatalabb generációkkal, ám ez nem érdekli túlságosan a finnt.

„Ami a kritikát illeti, így működik a Forma-1. Te vagy a hős, a halott ember, aztán megint a hős. De engem ez mind nem érdekel” – jelentette ki az egyszeres világbajnok, aki továbbra is ugyanolyan nyíltan vállalja fel a véleményét, mint karrierje kezdetén.

Räikkönen egykori csapattársára, Sebastian Vettelre is kitért, és elmondta, nagyon örül neki, hogy az utóbbi időben visszatalált a helyes útra, hiszen Bakuban és Magyarországon is remek versenyzést mutatott be.

Azt egyelőre azonban nem árulta el a finn jégember, hogy folytatni kívánja-e a jövőben, ám biztos benne, hogy továbbra is képes azon a szinten teljesíteni, ami szükséges az F1-hez. A csapattársához viszonyított eredményei alapján pedig ez minden bizonnyal így is van.

