Räikkönen egy nagyon segítőkész és informatív csapattárs

Antonio Giovinazzi helyét 2020-ra csak a Brazil Nagydíj előtt erősítették meg, így a Ferrari juniorja hónapokon át kétségek között dolgozott, ami nem csoda, mivel csak 4 pontot szerzett, addig Kimi Raikkonen neve mellett 31 egység szerepel, így a világbajnok nélkül még nagyobb bajban lennének.

„Azt hiszem, a szezon első része nem volt ideális. A sebesség szempontjából nem voltam igazán messze Kimitől, amit láthattunk is az időmérő edzéseken. Mindig nagyon közel voltam hozzá. Amivel küszködtem, az igazán a versenytempó volt. A nyári szünetet követően megpróbáltam erre koncentrálni, és azt gondolom, hogy utána már sokkal jobb volt.” - ismerte el Giovinazzi.

„Mint már azt minden alkalommal elmondtam, a nyomás mindig ott volt, akárcsak az egész karrierem során, de megpróbáltam továbbra is a munkámra összpontosítani, és most már nagyon boldog vagyok, hogy jövőre is itt lehetek. Remélem, hogy a következő év első futamától kezdődően már minden sokkal jobb lesz, mert idén Melbourne-ben úgy álltam fel a rajtrácsra, hogy két évig nem versenyeztem, ami nem ideális.”

„Jövőre azonban már mindent tudni fogok, kezdve azzal, hogy hogyan működik a csapat, miképpen zajlanak a versenyek, szóval sokkal inkább készen fogok állni. Ez az, amit igazán akarok, jól felkészülni, de sokat is tanultam idén. Ez nagyban segíti a munkámat, és úgy érzem, sokkal több pontot is gyűjthetek, ami a legfontosabb.”

„Jelenleg a fő hangsúly azon van, hogy az utolsó két futamon jól teljesítsek, mert szeretném jó hangulattal befejezni a szezont. Ez a legfontosabb célom most, majd Abu Dhabi után már 2020-ra is gondolhatok. A nyomás nem változott, tudom, hogy egy 1 éves szerződésem van, de gyors akarok lenni, és ahhoz, hogy ez így legyen, koncentráltan és jól kell elvégeznem a munkámat.”

„Nagyon boldog vagyok, hogy Kimi a csapattársam. Remek a kapcsolatom vele, és jó hír, hogy jövőre is mellette dolgozhatok, mert ő tényleg egy nagyon sok tapasztalattal rendelkező versenyző. Sokszor mentem oda hozzá és kérdeztem meg tőle valamit. Mindig válaszolt nekem, és nem rossz irányba vitt el.”

„Nagyon egyenes, és sokszor kérdezte meg, hogy miben tud segíteni. Mindig jó volt velem, de hamarosan arra kell koncentrálnunk, hogy a tél időszakban ketten próbáljunk meg együtt dolgozni, hogy egy jó autónk legyen jövőre, mert ez a célom és a csapatnak is.”

