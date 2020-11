Raikkonen: az őrült árak miatt sokkal nehezebb a fiataloknak bejutni a motorsport világába

Kimi Raikkonen még úgy került fel a Forma-1-be, hogy nem állt mögötte sem nagy gyártó, vagy szponzor támogatása, a finn pilóta a tehetségének, és Peter Sauber éleslátásának köszönheti, hogy bemutatkozhatott a Forma-1-ben, ma azonban ez szinte lehetetlen lenne.

„A motorsport mindig is egy nagyon drága sport volt, akkor is, amikor én voltam fiatal. Most azonban olyanokat hallok, hogy a profi gokartozás kerül annyiba, mint a Formula Renaullt 20 éve, amikor én ott versenyeztem. Ez őrület” – idézte Raikkonent a Speedweek.

„Ez nagyon megnehezíti azt, hogy valaki fiatalként bekerüljön a sportba, a jó junior csapatokat vagy egy nagy gyártó, vagy egy szponzor támogatja. A fociban is a klubcsapatoknak junior csapataik, akadémiáik vannak, de a professzionális sport ilyen, nem igazán számít, hogy ez jó, vagy sem.”

Kimi Raikkonen ismét beszélt arról, hogy még fia, Robin egyáltalán nem kötelezte el magát a gokartozás mellett, de a világbajnok fia még mindig csak 5 éves.

„Ha ma megkérdezed, lehet, hogy gokartozni akar, de holnap lehet, hogy valami mást majd. Ezen nem lehet változtatni, ezt élvezi. Amikor motocrossozunk, azt mondja, azt jobban élvezi, de egyelőre ez mind csak hobby. Majd az idő eldönti, nézzük meg, mi lesz 2 év múlva.”

Raikkonen beszélt arról is, milye jövőt tud elképzelni magának a Forma-1-es karrierje után:

„Majd meglátjuk, mit hoz a közeljövő. Lehet, hogy lesz pár rali, amin rajthoz állok, de talán nem is csinálok majd semmit, talán figyelem majd, ahogyan a fiam gokartozik.”

„Pár éve kipróbáltam egy Peugeot Le Mans prototípust. Fantasztikus autó, de nem nekem való. Nagyon érdekelt a Dakar rali is, de az a verseny sem a régi már, óriásit változott.”

Ajánlott videó: