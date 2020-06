Raikkönen a szünet alatt a családjára fókuszált, most viszont jön a munka

Több hónapos kihagyás után ezen a héten már újra rendeznek Forma-1-es versenyt, az idény első helyszíne pedig az ausztriai Red Bull Ring lesz. Ezzel kapcsolatban az Alfa Romeo mindkét versenyzője megszólalt az Alfa Romeo futamelőzetesében.

Kimi Raikkönen azt mondta, hogy a szünet alatt a családjával töltött sok időt, most viszont újra a munkára kell fókuszálnia.

Még több F1 hír: Új motorspecifikációt készített a Honda a Red Bullnak és az AlphaTaurinak Ausztriára

„Elég furcsa lesz, hogy ilyen körülmények között térünk vissza a pályára, azonban biztos vagyok benne, hogy ahogy beülünk az autóba, már nem a körülményekre fogunk koncentrálni, hanem a munkánkra. A szünet lehetőséget biztosított számomra, hogy a családommal töltsek időt, most viszont újra a munkánkra kell fókuszálnunk.”

„Mivel rengeteg versenyünk lesz rövid idő alatt, így minden egyes eseményből a lehető legtöbbet kell kihoznunk, és minél több pontot szerzünk, annál jobb. Nehéz megítélni, hogy ki hol tart, de hamarosan ez is kiderül.”

Antonio Giovinazzi pedig azt nyilatkozta, hogy az előnyére szeretné fordítani azt, hogy már van tapasztalata abban, hogy hosszú időn keresztül nem versenyez.

„Ezen a hétvégén térünk vissza az autóba, amit már nagyon várok! Ezek a hónapok mindenki számára nagyon sötétek voltak, ahogy számomra is, hiszen a családom és a barátaim is Olaszországban élnek, így személyesen is érintett a dolog. Viszont az, hogy újra versenyezhetünk, azt jelenti, hogy kezdünk közeledni a normális kerékvágáshoz.”

„Kíváncsi vagyok, hogy ki hol van, és hogy milyen lesz két versenyt is futni ugyanazon a helyszínen Ausztriában. A Forma-1 történetében erre először fog sor kerülni, emiatt alkalmazkodnunk kell.”

„Attól nem tartok, hogy berozsdásodtam a hosszú kényszerszünet alatt. 2017 és 2019 között nem versenyeztem, így megpróbálom előnyömre fordítani a kihagyást.” – mondta az olasz.