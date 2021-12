Raikkönen a legjobb F1-es pillanatáról beszélt, és arról, mi fog hiányozni neki a Forma-1-ből

A hétvégén int búcsút a Forma-1-nek a 42 éves Kimi Raikkönen, aki 2001 és 2009, majd 2012 és 2021 között versenyzett – és ezen a hétvégén még versenyez – a szériában. Az Abu Dhabi Nagydíj lesz a finn pilóta 349. nagydíja, amivel az erre vonatkozó rekordot is ő tartja.

A csütörtöki sajtótájékoztatón a Jégember azt mondta, jól érzi magát, és azzal viccelődött, hogy már alig várja, hogy vége legyen a hétvégének, amelyen egy vicces üzenet is felkerült a kocsijára.

„Jó lesz újra versenyezni, remélhetőleg jó lesz a tempónk és jó szórakozás lesz az utolsó futam. De már alig várom, hogy meglegyünk a szezonnal, és hogy ne kelljen aggódnom a menetrend miatt” – fogalmazott.

Még több F1 hír: Masi felhívta a figyelmet: akár pontlevonás is jöhet az utolsó futamon

Raikkönen kétli, hogy érzelmes lesz számára a vasárnapi nagydíj, azt viszont elismerte, hogy több személy is hiányozni fog neki a paddockból, akikkel szoros kapcsolatot alakított ki az évek folyamán.

„Sok emberrel találkoztam, sok jó emberrel dolgoztam együtt, amely folyamán kialakultak barátságok. Viszont általában annyira elfoglaltak vagyunk, hogy nem igazán mondhatjuk azt, hogy barátok lennénk, amikor dolgozunk.”

„Viszont ezekkel a személyekkel akkor is találkozhatunk, amikor nem akkora a nyüzsgés. Azt gondolom, hogy a barátok is hiányozni fognak a versenyzésen kívül, versenyezni pedig olyan sorozatokban is lehet, amelyek tisztán a versenyzés szempontjából szórakoztatóbbak.”

Nem meglepő módon az Alfa Romeo versenyzője a 2007-es világbajnoki címét emelte ki a legjobb F1-es pillanataként, és hozzátette, elfogadta, hogy a pályafutásának kevésbé sikeres részei is hozzátartoznak a „játékhoz”.

„Bármit is csinálsz hosszú ideig, mindig lesznek kevésbé sikeres periódusok, és azt gondolom, ez így van rendjén. Néha nagyon apró dolgok döntenek arról, hogy valami jól vagy rosszul sül el. Ha pedig jó autó van alattad, akkor ezek az apró dolgok dönthetnek az eredményekről is.”

„Rengeteg szép emlékem van, életem nagy részét ebben a sorozatban töltöttem. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz dolog, de attól még így van. Viszont soha nem a Forma-1 volt a legfontosabb dolog az életemben. Tehát jó, hogy véget ér az F1-es pályafutásom, és már várom a normális életet” – mondta a finn.

Verstappen szerint ez döntő lehet a hétvégén...