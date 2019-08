Raikkönen 2013-ban tizenhat napig bulizott folyamatosan

Kimi Raikkönen mögött egy igen kalandos karrier áll. A Sauberből induló finn, aki egy "kis" kitérő (amelynek során például a Ferrarival 2007-ben világbajnok lett) után visszatért, ha nem is a Sauberhez, de az annak jogutódjaként szereplő Alfa Romeo csapatához, meg is kívánta ezt örökíttetni, ezért jelent meg még tavaly életrajza „Az ismeretlen Kimi Raikkönen” címmel. Raikkönen elmondta, bár nem szeret olvasni, ezt a könyvet azért maga is szívesen forgatta:

„Igen, olvastam. Általában nem szoktam, az iskolára emlékeztet, ott olvastattak velem könyveket, de nem hiszem, hogy egyet is befejeztem volna. Egyszerűen unalmas volt. Nem a könyvek maguk, hanem az olvasás. Amikor kikerült ez a könyv, akkor volt egy kis ünnepség, és az azt megelőző este végeztem vele. Korábban már egyes részeket láttam, szóval nem volt nagy meglepetés, de mivel akkor láttam először az egészet egyben, gondoltam, végigmegyek rajta.”

Az Alfa Romeót szinte teljesen egyedül vonszoló pilóta arról is beszélt, hogy nem igazán akart egyes témákat kivágni az életrajzból:

„Nem igazán volt ilyen. Ha volt is, semmi jelentős. Nem igazán van rejtegetnivalóm. Persze voltak még sztorik, amiket beletehettünk volna, de egy könyvnek csak x oldala lehet. Ha mindent beleteszünk, túl vastag lesz. Plusz nem is akartam botránykönyvet írni, amiben csak elmagyarázom, hogy mi hogyan volt. Nem volt semmi, amire azt mondtam volna, hogy „ezt inkább hagyjuk.” Nagyon nyitott voltam.”

A riporter külön felemlegeti a „Tizenhat nap” című fejezetet, ahol Raikkönen azt meséli el, amikor 2013-ban Bahrein és Barcelona között minden nap berúgott, és kiemeli, hogy éppen ez az, ami miatt más könyv ez, hogy az ilyen részleteket sem szégyelli a versenyző, amire Raikkönen pontosan úgy válaszol, ahogy arra számítanánk:

"Arra a részre nem is emlékeztem. Az ottani történetek felét úgy hallottam vissza másoktól. Csak körbeutaztuk Európát, és szórakoztunk kicsit. Nem ez volt az első eset, számunkra ez teljesen normális, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy ez a könyvben marad. Miért vennénk ki? Hol rossz történet ez? Semmi gond nincs vele, és nem is ez az egyetlen hasonló fejezet benne.”

