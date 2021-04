Radikális változások jöhetnek az F1-be 2025-től

A koronavírus sok előzetes tervet tett tönkre, de egy ideje már tudható, hogy 2025-ben új motorformulát kíván bevezetni az F1, a kérdés csak az, hogy pontosan milyet. A hibrid motorok maradni látszanak, az üzemanyagok terén azonban jelentős változások jönnek.

Tavaly decemberben az FIA már szét is küldte a motorgyártóknak az első hordó, 100 százalékban fenntartható üzemanyagot, hogy átvizsgálhassák és felmérhessék azt. Ez elsősorban biohulladékból készült, és Jean Todt, a szövetség jelenlegi elnöke szerint ebben rejlik az F1 jövője.

Véleményét a sportigazgató, Ross Brawn is osztotta: „A széria már régóta a következő generációs fejlesztések bemutatóplatformjaként szolgál. A legfontosabb fenntarthatósági prioritásunk az, hogy egy olyan hibrid erőforrás alapjait fektessük le, amely csökkenti a károsanyag-kibocsátást, és valódi előnyökkel szolgál az utcai autógyártásban is.”

Pat Symonds, az F1 fő technikai igazgatója azonban elmondta, hogy ez az új üzemanyagformula még nem felelt meg minden elvárásnak. „Nem teljesített olyan jól, mint vártuk, szóval még lesz vele munka” – mondta korábban a RaceFansnek.

A fenntarthatóság mellett a másik kulcstényező a költséghatékonyság, hiszen a mostani hajtóegységek túlságosan is drágák, ez pedig szerepet játszott abban is, hogy a Hondát leszámítva nem is érkezett új motorgyártó a sorozatba a hibrid korszak során.

Most az a cél, hogy az új előírásokat a jövő év közepére meg tudják teljesen határozni, így elég időt hagyva mindenkinek a fejlesztésre a 2025-ös bevezetés előtt. „A legfőbb célunk a következő generációs Forma–1-es autókkal az, hogy a versenyzés izgalmas maradjon, miközben nagy lépést teszünk a fenntarthatóság felé” – mondta Nikolas Tombazis.

„Teljesen karbonsemlegessé akarunk válni, és ennek eredményeként teljes mértékben fenntartható üzemanyagra lesz szükség.” A szakember szerint a motorok alapja nem nagyon változna, tehát továbbra is maradna az 1,6 literes, V6-os turbó, hőenergia-visszanyerő-rendszerrel.

A cél azonban a 800 kW elérése lenne, amely 50-50 százalékban jönne a belső égésű motortól, valamint az elektromos rendszertől. A jelenlegi F1-es motorok 670 kW-ot tudnak, ennek nagyobbik része azonban a belső égésű motorból érkezik. A fordulatszám is maradhatna a jelenlegi 15 ezer környékén, így pedig nem lenne gond a hanggal sem.

A jövőben azonban talán limitálni fogják az autók károsanyag-kibocsátását, miközben a cél nem változik: a mostani teljesítményszintet szeretnék megütni. Még az is benne lehet a pakliban, hogy átváltanak összkerékhajtásra a még jobb energia-visszanyerés érdekében.

Emellett érkezhetnek újfajta fékek is, és Pat Symonds szerint az is lehet, hogy aktív aerodinamikával is megpróbálkoznak majd, hiszen a mostani autók még így is elég nagy légellenállással rendelkeznek, ami pedig növeli az üzemanyagfogyasztást.

Az FIA együléses sorozatainak technikai igazgatója, Nikolas Tombazis hozzátette:

„Azt akarjuk, hogy az autók minden területen hatékonyabbak legyenek, miközben a költségeket is alacsony szinten tartjuk. Ez azt jelentené, hogy a csapatok pénzügyileg fenntartható modellel rendelkezhetnének, miközben a versenyzés folyamatosan izgalmas, a sport iránti szenvedély pedig fennmarad.”

„Amikor mindezeket a célokat meghatározod, nincs olyan varázsmegoldás, ami mindent könnyen megoldana, ezért arról tárgyalunk, hogy mi lehetne a lehető legjobb kompromisszum – egy technológiát sem zárunk ki, ugyanakkor még arról sem döntöttünk, hogy pontosan milyen irányba haladunk tovább.”

„Úgy érezzük, ez a megfelelő időszak az FIA-val, az F1-gyel, a csapatokkal, a motor- és üzemanyagbeszállítókkal való tárgyalásokra. Ezeknek a tárgyalásoknak köszönhetően viszont erősebb pozícióba kerülhetünk addigra, mire elkezdődik a 2025-re készülő motorok és autók fejlesztése.”

A célok és az ahhoz vezető utak tehát kezdenek körvonalazódni, de egyelőre még semmi sincsen kőbe vésve.

Hogy pontosan miként fognak kinézni a 2025-ös új formula motorjai és autói, az még kérdéses, de az már jól látható, hogy a sorozat mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy fenntartható és releváns tudjon maradni ebben a gyorsan változó világban.

