Racing Point: Pereznek szentként kell majd vezetnie...

Mindkét Racing Point az akció középpontjában volt a hétvégén, de a rossz oldalon. Míg Lance Stroll kétszer is ütközött az első kanyarban, Sergio Perezt Verstappen lökte ki az első körben, amit természetesen a holland máshogyan látott, de a mexikói ezt leszámítva két megrovást is kapott a hétvégén.

Mindkettőt Pierre Gasly miatt, szombaton feltartotta a franciát, vasárnap pedig egy „igen necces” védekezési manővert hajtott végre, a csapat amerikai csapatfőnöke, Otmar Szafnauer azonban nagyon nincs megelégedve az FIA bíráskodásával.

„Nem is értek össze” – nyilatkozta Szafnauer a blokkolási incidensről. „Sergio mozdult először, szabályosan váltott irányt a védekezéshez, nem kétszer, egyszer. Gasly lelépett a gázról, és nem történt érintkezés.”

„Szóval akkor mire is a figyelmeztetés? Az első körben Verstappen kiütötte Sergiót. Akkor jött vissza a pályára, kereste a pozíciót, és nekiment Sergiónak, de erre nem ítéltek semmit.”

„Sergio és Gasly nem értek össze. Nem ezt akarják látni a szurkolók? Kemény védekezést, jó versenyzést? Ha elkezdünk mindenkit figyelmeztegetni a kemény, de biztonságos versenyzésért, annak milyen hatása lesz a sportunkra?”

„Az első körben összeütköztek, igaz? A Gasly, Perez eset nem volt ütközés. Jó, kemény védekezés volt, és ezt büntetik meg? Amikor pedig valaki nekiütközik valakinek, azt nem? Ráadásul kétszer egymás után. Nem tudom, hogy láttátok-e Lance és Leclerc esetét (Szocsiban), de az is nagyon hasonló volt. Balesetet okoztak, de nem volt semmi következménye. Legyünk következetesek, valamit ki kell találnunk.”

Szafnauer, aki a mai értekezleten is felhozza ezt a témát a csapatok és az FIA között hozzátette, hogy az ilyen figyelmeztetés sokkal szigorúbb annál, amilyennek látszik.

„Sergiót soha nem figyelmeztették még így a karrierje során, most kétszer is egy hétvége alatt. Az egyik egy apró figyelmetlenség volt, amikor nem jött rá időben, hogy Gasly mögötte gyorskörön van. Lehúzódott, de túl későn. Gaslynak ez nem ártott egyáltalán, továbbjutott a Q2-be és a Q3-ba is. Figyelmeztetés.”

„Ott volt a másik incidens köztük, megrovás. Most szentként kell majd vezetnie a szezon maradékában. Nem harcolhat majd keményen, mert ott az újabb dorgálás veszélye, amivel 10 rajthelyes büntetést kap. Ez kicsit erős szerintem.”

Lando Norris, McLaren MCL35, Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Szafnauert legalább ennyire frusztrálta Lance Stroll esete is, aki egy 5 másodperces időbüntetést kapott a Lando Norrisszal történt ütközése miatt.

„Lance megpróbálta egy párszor megelőzni Norrist, mert gyorsabb volt nála. Lando azonban úgy döntött, hogy a pálya közepén marad, hogy így védekezzen. Lance választhatott a két ív között, és végül a külsőt választotta, majd amikor befordult, összeértek.”

„Kicsit erősnek érzem, hogy ezért büntetést kapott. Ez nem versenybaleset? Lance egy kicsit előrébb volt, nem hiszem, hogy máshogyan be tudta volna venni a kanyart, szóval szerintem ez inkább minősül versenybalesetnek.”

Hülkenberg már várja Marko telefonhívását.

Ajánlott videó: