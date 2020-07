Racing Point: Nem célunk az, hogy felbontsuk a szerződéseket

A Racing Point a 2020-as Magyar Nagydíjon nem csak a Renault óvása, vagy a még mindig kiemelkedően jó tempójuk miatt került reflektorfénybe, hanem azért is, mert a hírek szerint Sebastian Vettelt is leigazolhatják.

A négyszeres világbajnok német pilóta is megerősítette a csütörtöki sajtótájékoztatón, hogy beszélt már a silverstone-i alakulattal, akiknél jelenleg Sergio Pereznek 2022-ig szerződése van, míg Lance Stroll helye biztosnak tűnik az apja jelenléte miatt.

„Nehéz megjósolni a jövőt” – nyilatkozta a Racing Point csapatfőnöke, Otmar Szafnauer a pénteki napon. „Jelenleg az a feladatuk, hogy a lehető legjobban teljesítsenek. Szerződésük van. Majd meglátjuk, hogyan alakul a helyzetünk. A célunk az, hogy kitöltsük a szerződéseket.”

Vettel érkezése esetén valószínűleg Sergio Pereznek kellene távoznia a csapattól, hiába van szerződése, édesapja miatt Lance Stroll helyzete sokkal biztosabbnak tűnik. Szafnauer ugyanakkor kikerülte a válaszadást arra, hogy biztosítani tudja-e azt, hogy a mexikói jövőre is marad-e, számolt be a Motorsport.com mexikói kiadása.

Sparks under the car of Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images