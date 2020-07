Racing Point: Keserédes vasárnap

A Racing Point egész hétvégén rendkívül erősnek tűnt, és a Mercedes, Red Bull páros mögött azt lehetett érezni, hogy ők zárják az élmezőnyt.

Sergio Perez a 6. helyről rajtolva szolid versenyt futott, Lance Stroll azonban hiába ment szintén jól, a Mercedeseket egész versenyen érintő szenzorprobléma miatt fel kellett adnia a versenyt. Perez egy igen amatőr hibának is köszönhetően dobta el magától a dobogós helyezést, ugyanis átlépte a bokszutcai sebességhatárt.

A biztonsági autós fázisok sem hajtották a Racing Point malmára a vizet, és Perez végül a rossznak bizonyuló stratégián maradt a verseny végéig.

„Keményen kellet küzdenünk ma, de nagyon jó tempónk volt” – értékelt Perez. „Jó, hogy egy 6. hellyel tudjuk kezdeni a szezont, de végezhettünk volna előrébb is. Nem volt szerencsénk a biztonsági autókkal, de a verseny után már könnyű azt mondani, hogy még egyszer ki kellett volna állni.”

„Frissebb gumis ellenfelek ellen kellett védekeznem az utolsó körökben, ami nem kis kihívás volt. Ugyanakkor jó verseny volt, és még többet tanultunk az autóról, és a teljesítményünkről. Pozitívum, hogy versenyképes autónk van, és szerintem jó eredményeket érhetünk el jövőhéten.”

Lance Stroll, Racing Point RP20, climbs from his car and retires from the race

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images