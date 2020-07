Racing Point: Checo jól van, Nico volt a legjobb választás számunkra…

Kérdés: Először is, hogy van Checo? „Jól van, tünetmentes. Teljesen jól érzi magát. Egy orvos folyamatosan menni fog hozzá folyamatos állapotfelmérésre és, hogy továbbra is rendben legyen. Most karanténban van és remélhetőleg a vírus hamar elhagyja a szervezetét.”

Kérdés: 14 nap a csapat motorhome-jában? „Ha jól tudom, akkor 7 vagy 10 napról van szó. A motorhome-ból átvitték egy lakásba, ahol karanténba került.”

Kérdés: Rendben, beszélj kicsit Nico Hulkenberg autóba ültetéséről! „Sok mindent kellett csinálnunk igen rövid idő alatt. Tegnap délután született meg a pozitív teszt, onnantól kezdve meg kellett őt keresnünk, majd rávenni, hogy beleegyezzen, bár ez nem volt bonyolult, mert nagyon lelkes volt.”

„De el kellett juttatnunk Angliába, át kellett esnie a szükséges teszteken, hogy biztosan egészséges-e, valamint szuperlicenszet is kellett neki szereznünk, ami nem volt egyszerű. Először egy szerződés, majd az azt elismerő testület és utána a licensz.”

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„És ezzel párhuzamosan, fontos, hogy megértse, megismerje az autónkat, a kormányt. Csinált egy szimulációs programot reggel, ami 45 perc volt. Szóval meglátjuk, hogy mire lesz képes az autónkban.”

Kérdés: Miért őt választottátok a Mercedes tartalékpilótái helyett? „Stoffel azt hiszem, épp Németországban versenyez, szóval ő nem lehetett itt. Nico pedig egyszerűen jobban ismeri a csapatunkat, mint Esteban.”

„Nagyon rövid időnk volt meghozni e döntést. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy Nico érti a csapatot, sokáig velünk dolgozott, ismeri a mérnököket, dolgozott már a szimulátorunkban. Ezek fontos tényezők lesznek abban, hogy gyors legyen.”

Kérdés: Soha nem szerzett még dobogót Forma-1-es pályafutása során. Van esélye erre ezen a hétvégén? „Szerintem van esélye. Nem ez lenne az iróniája minden iróniának?”

