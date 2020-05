Racing Point: A költségvetési sapka egyenlőbbé teheti a teljesítményt az F1-ben

A Forma-1 csapatai eredetileg abban egyeztek meg, hogy 175 millió dollár lesz a költségvetési sapka összege 2021-től, azonban a koronavírus-járvány várható gazdasági hatásai miatt a sapka összege ennél is alacsonyabb lehet, a hírek szerint legalább 150 millió dollárra fog csökkenni ez az összeg.

Azonban továbbra is folynak tárgyalások erről, és a Ferrari elmondta, hogy nem akar 145 millió dollár alá menni, míg néhány kisebb csapat és a McLaren inkább a 100 millió dollár körüli összeget részesítené előnyben.

A tárgyalások menetére annak is hatása van, hogy a Forma-1 szezonja egyelőre nem tudott elindulni, és ez nagy mértékű bevételcsökkenést okoz magának a sportnak és a csapatoknak is, és a legoptimistább becslések szerint is csak július elején, Ausztriában térhet vissza az F1.

A Racing Point csapatfőnöke, Otmar Szafnauer azt nyilatkozta, hogy a költségvetési sapka segíthet abban, hogy közelebb hozza egymáshoz a csapatok teljesítményét, emellett egészségesebb versenyképességi szintek alakulnának ki a Forma-1-ben, ami hosszú távon a sport javát szolgálná.

„Az egyik dolog, amit észben kell tartani, hogy a költségvetési sapka teljes összegét nem kell elköltened. Például ha 170 millió dollár lenne a sapka összege, nem lenne muszáj 170 milliót költened.” – kezdte Szafnauer a Motorsport.com-nak.

„Szóval a költségvetési sapka miatt kiegyenlítettebbek lehetnek az erőviszonyok, és felértékelődhet, hogy mennyit tudsz kihozni a pénzedből. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne azt mondjuk, hogy csak gazdasági okokból hoztuk meg ezt a döntést, hanem amiatt is, hogy közelebb kerüljön egymáshoz a mezőny.”

Szafnauer a költségvetési sapkával kapcsolatos tárgyalásokról azt mondta, hogy mindkét oldal nézőpontját érti, és így azt is, hogy miért nehéz kompromisszumot találniuk.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Racing Point in the Press Conference Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„Mindkét oldalnak értem az érveit. A nagyobb csapatok ma 300 millió dollár feletti összeget költenek, és ezt kellene lecsökkenteniük, 170, 150 vagy 100 millió dollárra, esetleg egy még ennél is alacsonyabb összegre.”

„Emiatt sikítanak, és azt mondják: „nos, akkor rengeteg embert ki kell rúgnom. Ez pedig egy nehéz dolog – eddig azért fektettem be egy csomó pénzt, mert a szabályok alapján a nagyobb befektetéssel nagyobb esélyem lett a győzelemre is. És most pedig ezt megpróbálják elvenni tőlem, és ez nem fair”.”

„És látom Zak Brown, a McLaren vezérigazgatójának érveit is, aki azt mondja, hogy „realisztikus költségvetési sapkára van szükségünk, hogy minden csapat pénzügyileg stabil lehessen, vagy esetleg egy kis pénzt is kereshetnek vele – mi rossz van ebben?”.”

„Szóval én azt gondolom, hogy a megfelelő összegű költségvetési sapka valahol a kettő között lehet, és már tárgyalunk is erről, hogy eljussunk egy olyan összegig, ami mindenkinek egyformán tetszik vagy nem tetszik.” – mondta Szafnauer.

