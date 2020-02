Prost szerint a Renault egy ideig nem számíthat vb-címre

A Renault tavaly elvesztette a negyedik konstruktőri helyezést a Forma-1-ben, és technikai téren nagy kudarc volt 2019. A csapat már az alapkoncepcióban is tévedett, ehhez párosult, hogy a menet közbeni fejlesztések is tévútra terelték a Renault-t.

A franciák ezért úgy döntöttek, hogy átalakítják a technikai gárdát, amelynek idénre nem kellett új autót fejleszteni, hiszen a szabályok állandóak maradtak. Ugyanakkor természetesen a cél idén, hogy visszaszerezzék a negyedik helyet, ám van ennél is fontosabb célkitűzés.

"Ez világos. A számunkra már az is nagy előrelépés, ha sikerül visszaszerezni a negyedik helyet. De azt hiszem, hogy ennél is fontosabb, a legfontosabb, hogy igazi kapcsolat alakuljon ki az új technikai személyzet és a jövőre való felkészülés között, mert sokat beszélünk a kasztniról, de van egy teljesen új motor is" - mondta Alain Prost.

"Mindennek működnie kell a csapatszellemben, ez az igazi cél az én számomra. Ha ez működik, és még így is ötödikek leszünk, az nem olyan nagy baj. Ez a jövőbe való befektetés" - mondta a francia legenda.

A négyszeres világbajnokot a Renault szerdai bemutatója kapcsán arról is kérdezték, hogy akkor ezzel a befektetéssel mi lehet a hosszabb távú cél.

"A cél, hogy visszatérjünk az első háromba, négybe, de az első négy azt jelenti, hogy dobogókat, győzelmeket akarunk, és küzdeni a világbajnoki címért. A vb-cím még nem lehet cél, ehhez még sok idő kell" - mondta Prost.

"Ehhez még mindig időre van szükség, és kötelező szakaszokon kell átmenni, ilyen 2021 is. De anélkül, hogy pesszimistává válnánk, ki kell jelenteni, hogy az új szabályok, a költségvetési korlátozás az első években még nem fejtik ki hatásukat. Ez az első lépés" - vélekedett Prost.

A Renault szerdán tartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját, amelyen azonban az új autó nem volt jelen, a franciák csak képeket mutattak be róla. A gyári csapat Prost szerint az év elején mindenhova új specifikációval érkezik, így már a jövő heti barcelonai tesztre is, de az első futamra, Melbourne-be is már fejlesztéseket vetnek be.

