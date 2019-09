Prost szerint a Ferrari nem veszítheti el Vettelt

Sebastian Vettel 2015 óta versenyez a Ferrarinak, de még mindig nem nyert bajnokságot a csapattal, noha arra tavaly igen jó esélyei voltak, de a hibák rendre megbosszulták magukat, akárcsak 2017-ben, bár akkor a Mercedes egyértelműen egy jobb autóval rendelkezett, de voltak, akik azt mondták, Fernando Alonso mindkét esztendőben megcsinálta volna azt, amit a német nem.

Vettel legutóbb Monzában dobta el a Ferrarit, miközben a csapattársa, Charles Leclerc Belgium után ismét nyert. A négyszeres világbajnok pedig már több mint 1 éve nem nyert a Forma-1-ben és úgy tűnik, Leclerc valóban kezdi átvenni az irányítást Maranellóban. Vagy ez már meg is történt.

„Kedvelem Sebastiant. Sokan bírálják őt, de én nagyon kedvelem őt. Ha a problémát vesszük alapul, akkor egy nagyon természetes helyzetről van szó, és ennek semmi köze nincs Charleshoz, vagy Sebastianhoz.” - kezdte Prost a német Motorsport Magazin lapnak adott interjújában, emlékezve arra az időre, amikor még fiatal volt és 1984-ben a McLarenhez költözött, ahol Niki Lauda volt a csapattársa. Néhány esztendővel később pedig már Ayrton Senna ellen kellett bizonyítania a franciának.

„Ugyanazokkal az előnyökkel rendelkeztem akkor, mint más versenyzők, jelen esetben Charles, majd volt idő, amikor hátrányos helyzetben találtam magam Ayrton csapattársaként. Ez csak egy generációkonfliktus.” - folytatta a 64 esztendős francia legenda, aki nyilván Lauda mellett sokkal nyugodtabb lehetett, mint Senna esetében.

Sennával a dolgok másképpen alakultak, mivel a brazil azonnal világbajnok lett és innentől kezdve egy pszichológiai háború vette kezdetét a két pilóta között. „Természetes, hogy az emberek a fiatal versenyzők felé húznak és mindez nehéz is, főleg, ha egy győztes csapatról van szó.” - tette hozzá Prost, aki mindig is tisztában volt Senna képességeivel. Valami hasonló intenzitást lát a monacóiban is.

„A kezdetektől fogva egy vad fiatal volt, és azt hiszem, Monzában futotta meg a legjobb versenyét a Forma-1-ben. Ha megnézzük a teljesítményét, és azt, hogy miképpen vezette a versenyt, miközben a Ferrari versenyzőjeként adott a nyomás Monzában, valamint még Lewis és Valtteri is ott volt a nyakán... Nagyon nehéz nem érezni ezt a nyomást és még csak 21 éves. Mindannyian tudjuk, hogy jó, de ez most kivételes volt.”

Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren Fotó készítője: Sutton Images

Vettel ezzel szemben a tavalyi évhez hasonlóan ismét hibázott Monzában, amit csak magának köszönhet, akárcsak a büntetését, amit amiatt kapott, hogy a kicsúszása után eltalálta Lance Storll autóját. Ezzel pedig közel került az eltiltáshoz a büntetőpontjai miatt. „Ha megnézzük a nagy versenyzőket, a nagy bajnokokat, akkor láthatjuk, hogy mindannyian követtünk el hibákat. Mindannyian emberek vagyunk, néha pedig van egy olyan fázis, ahol ez nem működik.”

„Biztos vagyok benne, hogy vissza fog térni, de sajnálom, mert nem akarom ilyennek látni, hiszen jobbat érdemel.” - mondta Prost, aki nem szeretné, ha a német visszavonulna és úgy gondolja, hogy a távozása a Ferrarit sem érintené túl jól. A jelenlegi helyzet azonban messze nem ideális, egyik fél szempontjából sem.

„Nem akarok több nyomást gyakorolni rá és mindenkinek segítenie kell őt, mind a csapaton belül, mind azon kívül, mert ez nagyon nehéz. Nem tudom, hogy mire készül, de azt hiszem, maradnia kellene és a Ferrarinak örülnie kell ennek. Két fantasztikus versenyzőjük van, miközben Vettel nagy tapasztalattal rendelkezik, még akkor is, ha elkövetett pár hibát.”

