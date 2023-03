Prost Schumacher oldalán a Ferrarinál? „Második számú lettem volna...”

Alain Prost a Forma-1 történetének egyik legnagyobb alakja, aki a négy világbajnoki címe mellett 51 alkalommal ünnepelhetett a dobogó tetején, és több mint 200 alkalommal áll rajthoz a száguldó cirkuszban.

A Williams 1993-ban úgy döntött, hogy leigazolja Sennát, így Prost némi töprengés után úgy döntött, hogy szögre akasztja a sisakot. A két fél viharos előéletét tekintve ez nem is csoda, azonban a francia utolsó futamán a két nagy rivális összeölelkezett, ezzel is jelezve, hogy túltették magukat a viszályokon. Prost azonban most elárulta, hogy lehetősége nyílt a visszatérésre néhány évvel később.

„1993 után (a visszavonulása után) lehetőségem nyílt visszatérni a Forma-1-be a McLarennél és a Ferrarinál is. Beszéltem Jean Todttal, és Michael már ott volt. Azt mondtam, hogy ha aláírok, akkor tisztáznunk kell, hogy mi a dolgom, és hogy én a második pilóta leszek-e, aki segít Michaelnek és a Ferrarinak, hogy világbajnokok legyenek” – árulta el Prost a Beyond the Grid podcastjében.

„Nem akartam semmiféle vitát. Michael lett volna az első számú pilóta, én pedig a második, ez lett volna a visszatérés esélye, de nem jött össze. Részese akartam lenni a Ferrari sikerének, ez volt akkoriban a kihívásom.”

„Az én szerepem az lett volna, hogy segítsem Jeant, a csapatot és természetesen Michaelt, ezt tisztáznunk kellett, az emberi szempont mindig is nagyon fontos volt számomra. Kizárt dolog volt, hogy két-három év visszavonulás után felvehettem volna a versenyt Michaellel.”

„Amit tehettem, hogy segítettem, és ez egy jó kihívás lehetett: sokáig beszéltem Jeannal, de nem jött össze. Talán Todtot kellene megkérdezni az okokról, de talán jobb volt nekem” – zárta le a gondolatait az egykori klasszis pilóta.

