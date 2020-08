Prost: Nem hiszem, hogy bárki meg tudná verni Hamiltont

Valószínűleg Lewis Hamilton sem gondolta azt 2012-ben, amikor eldöntötte, hogy az akkor még küszködő középcsapatnak számító Mercedeshez igazol, hogy a Forma-1 történetének legdominánsabb korszaka fog a nevükhöz fűződni.

Alain Prost szerint idén, és jövőre sem fogja senki megverni a Hamilton-Mercedes duót:

„Az, ahogyan Lewis vezet, és ahogyan bízik a Mercedesben, valamint az, hogy a szabályok nagyon keveset fognak változni 2021-ben, nagyon jó esélyt ad arra, hogy idén, és jövőre is világbajnok legyen. Nem hiszem, hogy bárki meg tudná verni Hamiltont” – nyilatkozta a francia négyszeres világbajnok a Metro-nak, számolt be a GPBlog.

„Elképesztő az, amit Lewis elért. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a hosszú domimancia alatt végig maximálisan elkötelezett vagy a csapat mellett. Amikor Michael (Schumacher) megcsinálta ezt, azt hittük, soha nem fogják ezeket a rekordokat megdönteni a modern Forma-1 miatt, de most itt van Lewis, és a Mercedes korszaka.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, 3rd position, with their team mate on the podium

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images