Prost nem fogadja el a Racing Point kifogásait

A négyszeres világbajnok Alain Prost szerint lehetetlen az, hogy a Racing Point csupán legálisan beszerezhető fotók alapján tudta megépíteni a 2019-es Mercedest. Szerinte „naív” ezt elhinni, mondta el az Auto Motor und Sportnak: „Mind tudjuk, hogy ilyen nincs. Azok is, akik ezt állítják. Egyszerűen lehetetlen.”

A paddockban a hírek szerint több mérnök is kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Racing Point anélkül tudta ilyen pontosan lemodellezni a Mercedes W10-est, hogy a gyári csapat bármilyen információt átadott volna nekik, legyen szó adatokról, tervrajzokról vagy vázlatokról.

Ezt azonban eddig senki sem tudta bizonyítani, és eddig a Renault F1 Team volt az egyetlen csapat, aki nem csak nyilatkozatokban kételkedik, hanem cselekedett is. A Stájer és a Magyar Nagydíj után is óvást nyújtottak be a Racing Point fékvezetékei miatt.

Még több F1 hír: Norris elmondta, kikkel csatázhat nagyot a McLaren az időmérőn

Prost a Renault tanácsadójaként így nem feltétlenül elfogulatlan, de ennek ellenére tisztán fogalmaz: „Ahhoz, hogy valaki ilyen részletesen megépítsen egy Mercedest, külső segítség kell. Nem lehet csak úgy egyfajta járműkoncepcióról átállni egy másikra, egy olyan magasan ülő hátú autóról egy ilyen alacsonyan ülőre, mint a Mercedes.”

Szerinte vannak kis különbségek a két istálló autói között, de ez csak álca: „Nem lehet két milliméterrel arrébb tolni valamit itt, mást hárommal ott, csak hogy úgy tűnjön, saját kútfőből való a konstrukció. Olyan komplex az aerodinamika, hogy ezek a kis hibák is rengetegbe kerülhetnek.”

„Éppen azért, mert ezek a részletek ennyire egymásra vannak utalva, szerintem lehetetlen, hogy külső segítség nélkül újjáalkossanak egy ilyen autót. Még csak az sem elég, ha tervrajzok vannak. Érteni kell, hogyan, miért működik az autó, vagy miért nem. Információáramlás kell.”

A Racing Point nem tart attól, hogy elveszítik az óvást. Otmar Szafnauer csapatfőnök nem is akar találgatásokba belemenni arról, mi lenne, ha a Renault óvását elfogadnák: „Gyűlölök elméleti kérdésekre válaszolni. Szögezzük le: nem fognak ellenünk ítélni. Semmilyen szabályt nem szegtünk meg.”

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Prost azonban belement abba, mi lesz, ha a csapat vesztesként kerül ki az eljárásból. Szerinte ezzel lehetőség nyílna arra, hogy a nagy gyári csapatok szövetségeket alkossanak ügyfeleikkel, ezt a helyzetet a Renault pedig szeretné elkerülni.

Egyrészt azért, mert a franciáknak nincs fiókcsapata, akikkel pénzt kereshetnének és szélesíthetnék fejlesztési látókörüket, másrészt pedig nem igazán tűnik számukra csábítónak az ajánlat, hogy rengeteg pénzt költsenek kiscsapatokra csak azért, hogy azok aztán megverjék őket.

Prost ezeket a kapcsolatokat csak egy feltétellel engedélyezné: „Amennyiben az FIA ebbe az irányba menne tovább, meg kell különböztetnie a tervező istállókat az ügyfeleiktől. Akkor az utóbbiakat már nem lehetne egyenlőként kezelni a bevételek elosztásakor.”

Mindeközben elindult a Brit Nagydíj harmadik szabadedzése is, itt lehet követni az eseményeket.

Ajánlott videó: