Prost elmondta, hogy a modern vagy a régebbi kocsikat preferálja

Alain Prost az 1993-as szezon végén, a világbajnoki cím megnyerése után vonult vissza a Forma-1-ből, viszont így is vezethetett modern F1-es gépet. Ezt a Prost in the Paddock podcastben mondta el, ahogy azt is elárulta, hogy inkább az újabb vagy a régebbi versenyezne, ha választhatna.

„Egy versenyző mindenféle autóhoz alkalmazkodni tud, és én is feltettem magamnak ezt a kérdést. Emlékszem, hogy az elmúlt években vezettem egy modern F1-es kocsit, valamint az 1985-ös Lotusomat is” – elevenítette fel a francia, hogy korábban a Red Bull RB6-ot (2010) és az RB8-at (2012) is vezethette.

„A technológiát tekintve nem olyan nagymértékű a különbség, de ma már tökéletesek az autók. Az ergonómia is sokkal jobb lett, és az érzés sem ugyanaz. Amikor az 1985-ös autómat vezettem, akkor pontosan ugyanolyan cipőm, overallom és sisakom volt, mint 1985-ben.”

„A kocsi váltója mechanikus, külön kuplungpedál is van a kocsiban, és fél kör alatt visszajött az az érzés, amit 30 évvel ezelőtt éreztem. Sikerült mindent éreznem: a pedált, a szelet, a tapadást… minden összeállt.”

Prost hozzátette, a mai autók kevésbé intuitívak számára, és a mai pilótáknak sokkal specifikusabb vezetési stílust kell megtanulniuk ahhoz, hogy a maximumot hozzák ki a mai gépekből.

„A modern autókat nem nekünk tervezték. Fiatalnak kell lenni hozzájuk, és a gokartozás után erre kell képezniük magukat. Soha nem jobb lábbal fékeznek, hanem ballal, és soha nem úgy váltanak, mint mi váltottunk az autóban. Amikor már ennyit kísérleteztél a régebbi kocsikkal, akkor kevésbé élvezed a modern kocsik vezetését” – magyarázta.

