Prost: Az F1-es csapatok is támogassák a Libertyt

A Liberty Media tervei, hogy a 2020-as szezont július 5-én Ausztriában elkezdjék általános vitát váltottak ki az F1-en belül, ugyanis a járványügyi helyzet továbbra sem stabilizálódott teljesen.

Egyesek szerint Chase Carey túlságosan is sietteti a szezon kezdetét, azonban Alain Prost kiállt a tervek mellett, és azt mondta, hogy most mindenkinek egységesen egy irányba kell haladnia.

„A körülmények miatt nyitottnak kell lennünk különböző megoldásokra is” – mondta a négyszeres világbajnok a Canal Plus-nak. „Amikor meghozzák majd a döntést, akkor azt mindenkinek egységesen követnie kell majd. Nem kritizálhatunk mindig mindent.”

„Konstruktív kritikára van csak szükség, és ajánljon egy másik megoldást, mert vészhelyzetben vagyunk jelenleg. A nézők nélküli, zárt kapus futamok is jobbak lennének a semminél.”

„Az F1 nem különbözik sokban a többi sport jelenlegi helyzetétől, de az F1-el, és motorsportokkal kapcsolatban milliárd eurós iparágakról beszélünk Franciaországban, Angliában, vagy Olaszországban is. Ez is fontos.”

Prost szerint ugyanakkor nem szabadna elkezdeni úgy az évet, hogy nincsen egy fix versenynaptára a sorozatnak.

Alain Prost, Renault F1 Team, and Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„Azt nem mondhatjuk, hogy elmegyünk Spielbergbe és Silverstone-ba, aztán meg majd meglátjuk mi történik. Ez így nagyon, nagyon nehézzé tenné a dolgunkat. Lehet, hogy lesz 15 verseny, mert a helyzet jóra fordulhat pár országban, de ez nem jelenti azt, hogy elmegyünk 15 országba is.”

„Meg kell fontolni azt is, hogy több futamot rendezzenek egy pályán. Nem igazán akarok belemenni a részletekbe, mert nem akarok senkit idegesíteni ezzel, de továbbra is fent áll az esélye annak, hogy még több versenyt törölnek el. Ennek ellenére én is próbálok pozitív lenni.”

