Problémát vethet fel az új sprintformátum, de a Forma-1 csapatai nyugalomra intenek

A sanghaji esemény volt az első, ahol az F1 legújabb sprintformátumát láthattuk, a parc fermé szabályok lazításával a két szombati történés között. Így a csapatok elméletben kísérletezhettek volna a rövidebb futamokon, különösen igaz ez a rajtrács második felére, gyakorlatban azonban úgy látták, erősen korlátozott változtatásokat hajthattak csak végre.

Az Aston Martin teljesítményért felelős igazgatója, Tom McCullough így értékelt: „Sok megbeszélésünk volt a hétvége előtt a hátsó szárny beállításáról, de végül kiderült, hogy a 19 körös versenyt magában is elég nehéz eltalálni és nem lehet sokat változtatni utána vasárnapra.

McCullough arra is utalt, hogy a Kínában szombatról vasárnapra való módosítások viszonylag nagyobb méretűek volt, mint általában, amikor a versenytávra igyekeznek belőni a gumikezelést. Ez azért van, mert Sanghajban új volt a pálya burkolata és a csapatok nem rendelkeztek adatokkal korábbról innen ground effectet használó autókkal.

„Lehet, hogy nagyobbak voltak, de már régóta nem jártunk itt. A 2019-es autók voltak az utolsók, amiknek a hátsó hasmagassága háromszor ekkora volt, mint most, merevebbek is ezek az autók, minden teljesen más, a gumik, az aerodinamika is.”

„Mind dolgoztunk a szimulátorban, de a tapadás még annál is rosszabb volt, nagyobb szükség volt a hátsó tengelyre, mint sejtettük, ez pedig az új gumiknak és az autók működésének tudható be. Mi úgy kezdtünk neki a hétvégének, hogy egy jó etapot tudunk futni, aztán már állíthatjuk is be az autót a sprintkvalira.”

„A sprint után volt a legtöbb adatunk megtankolt autóval, nagyjából 30 kilóval. Akkor azt kellett kitalálnunk, mi lesz, ha erre még rátöltünk 70 kg üzemanyagot és hogy a gumik hogy fognak viselkedni utána és ez alapján változtattunk. De nem tudtunk sokat. Szerintem a bokszutcában mindenki ugyanezt csinálta.”

A sanghaji hétvégén a beállítások terén a legnagyobb változás a Haas versenyzőjénél, Nico Hülkenbergnél voltak láthatóak, akiknek a sprintre való beállításai „csak rontottak az autón” a csapatfőnök, Komacu Ajao szerint. Ott a 13. helyről az utolsóra csúszott vissza, de az amerikai csapat korrigált és vasárnap már pontot is tudott szerezni Hülkenberg.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella szerint „az újranyitott parc fermében biztos fogják majd finomhangolni az autó egyensúlyát”, de hozzátette, „néha ezek, ha úgy tűnik, jelentősen eltévesztették a beállításokat, nagyobbak is lehetnek.”

Így folytatta: „A parc fermé sprint utáni újranyitásának két következménye van. Az egyik, hogy egy kicsit több hely van a hibákra, mert ha az ember eltéveszti a hasmagasságot, vagy a gumi viselkedésén látszik, hogy módosítani kellene valamin, azt megtehetik.”

„Ez ugyanakkor azt is segíti, hogy az ember eleinte agresszívabb irányt válasszon, akár például a hasmagasság terén, mert lehet kompenzálni. Pusztán mérnöki szempontból ezt mi érdekesnek találjuk, mert láthattuk az autó egyensúlyát a sprinten.”

„Nyilván, ha lennének abszolút megoldások, már alkalmaztuk volna őket, szóval apróbb finomhangolásokon kívül nem sok dolog került szóba. Mindenesetre mérnöki szempontból érdekes, hogy ilyet lehet csinálni. Nagyon örülünk ezeknek a változásoknak.”

A volt pilóta szerint Wolff remekül "kavar" Verstappen körül.