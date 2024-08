Pourchaire: „Eléggé fáj”, hogy az F1-es csapatok átnéznek rajtam

Pourchaire is azon F2-es bajnokok táborába került, akik hiába tudták megnyerni az F1 első számú nevelősorozatát, mégsem volt lehetőségük arra, hogy bekerüljenek a mezőnybe, legalábbis egyelőre.

Emiatt pedig más versenysorozatok után kellett néznie, így egy hétvége erejéig kipróbálta magát a japán Super Formulában, majd pedig az IndyCarban teljesített futamokat. „Kemény helyzet, mert megnyertem az F2-t, ami az utolsó lépés az F1 előtt” – nyilatkozta a Speed Street podcastben.

„Az F1-es paddockban mindenki figyeli a Formula 2-es versenyzőket, hogy ki mehet majd az F1-ben a következő években. Én úgy éreztem, felmerült a nevem, de nem annyira sűrűn, és ez eléggé fáj.” Pourchaire saját elmondása szerint ettől még nem tett le arról, hogy egy nap bekerüljön a mezőnybe.

„Az ajtó szerintem még nem zárult be, de ez a Forma–1, így sosem tudhatod, mi történhet ott. Őrült dolgok is megeshetnek. Továbbra is úgy vélem, megérdemelnék egy esélyt, csak egy esélyt, hogy megmutathassam magam.”

Poruchaire idén a McLaren IndyCar csapatánál teljesített futamokat, de ha további versenyeket szeretne teljesíteni az amerikai sorozatban, akkor másik istálló után kell néznie. Saját elmondása szerint egyébként nem „B-tervként” tekint a tengerentúli szériára, és voltak egyeztetései a következő szezon kapcsán.

„Beszéltem pár másik csapattal, főként a következő idényről, mert ha nincs lehetőségem bekerülni az F1-be, akkor az IndyCarban szeretnék versenyezni” – mondta zárásként a francia tehetség.

Egy jelenlegi F2-es pilóta eközben arról beszélt, hogy tárgyalt az esetleges F1-es debütálásról, de a csapat végül mást választott.