Pourchaire a jövőjéről: „Igazságtalan, hogy F2-es bajnokként nem kapok F1-es lehetőséget”

A Forma-2 legfiatalabb futamgyőztese, amikor mindössze 17 évesen Monacóban diadalmaskodott, Theo Pourchaire egykor a Forma-1 felé vezető út egyik legnagyobb esélyese volt. Miután 20 évesen megnyerte az F2-es bajnoki címet, de a Sauber tartalékversenyzője harmadik próbálkozásra sem tudott ülést találni az autósport csúcsán, mivel a svájci székhelyű csapat változatlanul Valtteri Bottas és Csou Kun-jü felállásban maradt.

A Super Formulá-s és az IndyCar-os idei kitérői rövid életűek voltak a pénztelen francia számára, de eseménydús szezont jelentettek, és a kissé frusztrált, de reménytelenül optimista Pourchaire vágyakozva várja a további lehetőségeket, miközben teljesíti jelenlegi F1-es feladatait, ahogy azt a Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában elmondta.

Hogyan telt az éved összességében?

Theo Pourchaire: „Mondjuk úgy, hogy furcsa év volt. Hozzászoktam ahhoz, hogy tudom, mit... Úgy értem, hogy mit fogok csinálni minden évben. Hozzászoktam ahhoz, hogy egyetlen bajnokságban maradok, hogy sok futamot teljesítek és futamokat nyerek. De idén nem ez a helyzet.”

„Ez egy kicsit különleges év, természetesen. Számíthattam erre az F2-es bajnoki címemmel és azzal, hogy ebben a bajnokságban már nem vezethetek újra. Megoldásokat kellett találnom, olyan bajnokságot kellett találnom, ahol vezethetek, és ez nem volt könnyű. Szóval igen, ez egy furcsa év, de a tapasztalat szempontjából jó.”

Kezdjük a Super Formulával. Hogy tetszett ott? És mekkora volt a kihívás? Értjük, hogy mekkora kihívás ez?

TP: „Nagy kihívás, mert először is nagyon messze van Európától. Nehéz Japánban kommunikálni, mert az egy nagyon különleges ország, nem sokan beszélnek ott angolul. Szóval számomra nem volt könnyű kommunikálni a mérnökökkel, a szerelőkkel, a csapattagokkal, és erősíteni magam ott.”

„De nagyon élveztem az ott töltött időt. Az autót csodálatos volt vezetni. Igazán gyors autó, tényleg. Bár csak Szuzukában vezettem, de Szuzuka egy csodálatos pálya, úgy gondolom, hogy ez a legjobb pálya Japánban, és az egyik legjobb a világon. Szóval nagyon élveztem. Sajnos persze az első futam nem sikerült túl jól. A teljesítményem nem volt tökéletes...”

„Nehéz volt megtalálni a költségvetést az én részemről is. Így amikor jött a lehetőség az Arrow McLarennél, nem tudtam nemet mondani. Természetesen nagyon boldog voltam, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Mindannyian tudjuk, hogy ez a sport nagyon drága, és ez a lehetőség akkoriban tökéletes volt számomra.”

De aztán, nem érzel valamiféle megbánást amiatt, hogy nem tudtál ténylegesen profitálni a Japánban végzett munkádból?

TP: „ Nincs bennem nagy megbánás, de természetesen az egy csodálatos bajnokság, a Super Formula, akárcsak az IndyCar. Nagyon szerettem ezekben a bajnokságokban vezetni. De olyan helyen is vagyok, ahol nem követnek nagy szponzorok. Nincs pénzem, amit letehetnék az asztalra.”

Őszinte leszek. Szóval én csak egy Formula-2-es bajnok vagyok, aki próbál valamit találni, amivel jelenleg foglalkozhat. Próbálok helyet találni, és próbálok vezetni. Szóval, ahogy mondtam, jelenleg próbálok találni valamit.”

Van valami pozitív jel az IndyCar részéről? Mennyi időt töltesz tárgyalásokkal a csapatokkal, esetleg szponzorokkal?

TP: „Ahogy már korábban is mondtam, ez a bajnokság szerintem igazán fantasztikus. Tudod, az egész IndyCar közösség nagyon kedves volt velem, a versenyzők, a bajnokság szervezői, az összes csapat tagjai. Látva, hogy egy Európából érkező versenyző, F2-es bajnok vagy, aki az IndyCarba érkezik, azt hiszem, ez nagyon pozitív volt mindenki számára, és számomra is, mert nagyon élveztem az autót, nagyon élveztem a pályákat és a küzdelmeket, minden nagyon-nagyon jó volt. Élveztem az ott töltött időt.”

„Nagyszerű lehetőségem volt az Arrow McLarennél, de sajnos... Úgy értem, arra számítottam, hogy egy kicsit tovább vezethetek, de ahogy mondtam, természetesen csalódott vagyok, hogy nem fejezhetem be velük a szezont, de még egyszer köszönöm nekik a lehetőséget. Ebben az időben nagyon fontos volt számomra ez a fajta lehetőség, mert máskülönben nem biztos, hogy folytathattam volna a versenyzést.”

Valószínűleg nem sokat tudtál az IndyCarról, mielőtt odamentél, de most, hogy belekóstoltál, úgy tűnik, hogy ez az az út, amit most szeretnél járni?

TP: „Számomra ez biztosan egy erős lehetőség, mert még mindig a [Sauber] F1-es csapat tartalékversenyzője vagyok. Szóval én biztosan szeretném, ha egy nap megkapnám a lehetőséget az F1-ben. Itt vagyok. Nagyon keményen dolgozom. Elértem az eredményeket, amiket el kellett érnem. Szóval most már csak egy lehetőségre van szükségem - az fantasztikus lenne.”

„Ha pedig nem, akkor az IndyCar biztosan, számomra majdnem olyan jó, mint az F1. Nagyon élveztem. Ez egy igazán nagyszerű bajnokság. És az a tény, hogy örömöt lelhetek a volán mögött, nagyon fontos számomra.”

„Ha pedig nem, akkor az IndyCar számomra majdnem olyan jó, mint az F1. Nagyon élveztem. Ez egy igazán nagyszerű bajnokság. És az, hogy örömömet lelem a volán mögött, nagyon fontos számomra. Szóval ezért az IndyCar az első helyen áll. Lássuk csak. Néhány csapattal tárgyalásban vagyok, de nagyon szeretnék ott lehetőséget kapni. Van még néhány más bajnokság is, de az IndyCart nagyon szeretem.”

De te és az F1. Minek kell történnie ahhoz, hogy esélyt kapj?

TP: „Ez egy jó kérdés. Én is felteszem magamnak ezt a kérdést, minden nap. Nem is tudom. Mindent megtettem a pályán, ami tőlem telik. Biztos, hogy egyesek azt mondják, hogy az F2-ben a harmadik évedben bajnokságot nyerni nem néz ki túl jól, de én 20 évesen nyertem meg a bajnokságot. Én vagyok a valaha volt legfiatalabb futamgyőztes az F2-ben, az F3-ban - szóval nem kell bizonyítanom semmit a pályán. Csak egy lehetőségre van szükségem. Ennyi az egész. Nem is tudom.”

Úgy érzed, hogy az emberek megfeledkeznek erről? Hogy 20 éves vagy.

TP: „Azt hiszem, igen. Most 21 vagyok, de még mindig fiatal vagyok! Elég fiatal ahhoz, hogy ott legyek, hogy versenyben legyek, szóval... de szerintem az emberek nagyon gyorsan felejtenek ebben a sportban, különösen ebben a világban, mindenki nagyon gyorsan elfelejti, hogy mire vagy képes, és hogy mit tettem az elmúlt években. És nem is olyan régen volt, néhány hónappal, néhány évvel, talán két-három évvel ezelőtt, amikor az F3-ban kezdtem. Szóval ez egy kicsit szomorú, de még mindig itt vagyok, és megérdemlem az esélyemet.”

És azt is látod, hogy olyan srácok jönnek az F2-ből, akiknek nincs ott a zsebükben a bajnoki cím...

TP: „Kívülről nézve biztosan, ha az én helyemben vagy, igazságtalannak tűnik, ahogy szerintem igazságtalan például [Felipe] Drugovichnak is, aki megnyerte a bajnoki címet, és... tudod, ez így van. Ez az F1 világa. Én csak örülök, hogy újra itt lehetek a paddockban. És ahogy mondtam, nagyon remélem, hogy egy nap nekem is lesz esélyem. Kész vagyok mindent beleadni. Szenvedélyesen szeretem ezt a sportot. Készen állok arra, hogy a legjobbamat nyújtsam. Nem kérek semmit. Csak azt akarom... Csak egy ülést és egy kormányt kérek, és igen, az esélyemet az autóban.”

Az egész Audi projekt, mennyire szeretnél részese lenni a szervezet jövőjének?

TP: „Az biztos, hogy nagyon ígéretesnek tűnik a csapat számára. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos projekt és egy igazán nagy projekt. Szóval remélem, hogy ez segíthet a csapat fejlődésében. Természetesen ez egy kicsit nehéz időszak, de biztos vagyok benne, hogy a csapat fejlődni fog - mindenki nagyon keményen dolgozik, és az Audi segítségével ez még jobb lesz. Egészen biztos vagyok benne.”

„Hamarosan lesz egy szabályváltozás is, szóval jobb lesz. És biztos vagyok benne, hogy egy álom lesz számomra, hogy egy ilyen nagy projekt részese lehetek, egy ilyen legendás márka, mint az Audi, és készen állok arra, hogy egy ilyen csapatnál vezessek. Tudod, fiatal vagyok még, de készen állok erre. Azt hiszem, ők biztosan [tudják], hogy ott vagyok. Ha szükségük van rám - itt vagyok. Készen állok.”

Hogyan sikerült ilyen pozitívnak maradnod ebben a nehéz évben?

TP: „Ez egy kemény dolog. Biztos, hogy nem vagyok mindig ilyen pozitív, nem mindig mosolygok. De boldog vagyok, hogy az elmúlt hónapokban, években sok futamot tudtam nyerni, megnyertem az F2-es bajnokságot. És lehetőségem volt vezetni a Super Formulában, az IndyCarban. Teszteltem az F1-ben. Természetesen az F2-ben is vezettem három évig. Azt hiszem, én vagyok az egyetlen olyan versenyző, akinek lehetősége volt a világ összes legjobb autójában vezetni. Ezért hálás vagyok. És próbálok pozitív maradni, biztos vagyok benne, hogy a legjobb még csak most jön.”

WEC, Formula E?

TP: „Miért ne? Ahogy mondtam, jelenleg olyan helyzetben vagyok, hogy próbálok találni valami elfoglaltságot, és a World Endurance Championship nagyon jól néz ki. Szinte minden futamot megnézek. Le Mans egy olyan verseny, amelyen egyszer szeretnék részt venni. Egy álom, hogy megnyerjem, mint minden más versenyzőnek, mint az Indianapolis 500-at, mint a Monacói Nagydíjat.”

„Szóval keresem, próbálom megtalálni a lehetőségeket ott is, és a Formula E-ben is. Ez egy versenyképes bajnokság, egy teljesen másfajta motorsport, mert elektromos, mert egészen máshogy kell vezetni. Már volt egy tesztem a Formula E-ben, még 2022-ben, amikor az új generáció fejlesztését végeztem. És ez egy nagyon kemény kategória. Szóval, ha oda megyek, akkor rengeteg munka vár rám, és egy másfajta vezetési és munkamódszer. Szóval igen, majd meglátjuk. De ahogy mondtad, ezek a bajnokságok is a céjaim közé tartoznak, ez biztos.”

