Portugália kész F1-es versenyt rendezni: tömeges európai futamok 2020-ban?

A koronavírus okozta válságos és nagyon nehéz helyzet miatt sok forgatókönyv került az asztalra, de most úgy tűnik, kezd kirajzolódni a kép. Az már szinte biztos, hogy az évadnyitót Ausztria rendezi meg, amire ezelőtt nem volt példa.

Sőt, évtizedek óta nem volt évadnyitó Európában, és ez az idei szezonban is így maradt volna, ha nem szól közbe a vírus, és a sorozatos halasztások. Legutóbb Franciaország jelentette be, hogy nem tudja vállalni az eseménye megrendezését.

Ausztriában közben egyre jobb a helyzet, és ismét lazítottak a korlátozásokon, ami újabb pozitív jel a hétvége megrendezésére, amit dupla-futammal tehetnek meg, akárcsak Silverstone-ban és a Hungaroringen augusztusban.

A Bild beszámolója szerint azonban Ausztrália, Kanada, Olaszország, Belgium, Spanyolország és Hollandia sincs ott a naptárban, így bőven lehetnek hiányzók Monaco és Franciaország mellett, akik 2021-re koncentrálnak.

Nemrég Hockenheim potenciális beugrásáról számolhattunk be, most pedig Portugáliáról írhatunk, ahol májusban beindulhat az élet a motorsportban, egyelőre zárt kapuk mögött. A helyszín Portimao, ahol már az F1 is tesztelt, még 2009-ben.

A pályát 2008-ban építették, ahol azóta számos GT, motoros, és túraautós futamokat tartottak. A közelmúltban fejlesztések is történtek a helyszínen, ami lehetővé teheti a Forma-1 mezőnyének fogadását.

Paulo Pinheiro ügyvezető igazgató a The Race kérdésére elmondta, a létesítményt májusban tervezik újranyitni, és zárt ajtók mögött nagy nemzetközi eseményeknek adhatnak otthont. A pálya már megkapta a legmagasabb fokozatot, így az F1 is ott lehetne.

A szakember elmondta, korábban volt néhány beszélgetésük a FOM-mal, még az Ecclestone-időszak alatt, és valóban szeretnének F1-es futamot rendezni. Pinheiro szerint jó helyzetben lehetnek ehhez, mivel Európában a világjárvány miatt rengeteg szállodában lehet hely.

„Van egy csodálatos versenypályánk, ami többféle kombinációval érhető el. A létesítményeink pedig annyira nagyok, hogy mindezt közösen meg tudjuk szervezni.” - fogalmazott az ügyvezető igazgató a 60 ezer négyzetméteres építési területtel rendelkező helyszínről, ahol 8 különböző vonalvezetésen versenyezhetnek a versenyzők.”

A pálya területének nagyobb mérete lehetővé tenné azt, hogy a csapattagok távolabb legyenek egymástól, és a teljes stáb elszigetelve tudja végezni a munkáját, beleértve a Forma-1 hivatalos televíziós csapatát.

Továbbá az is kiderült, hogy Pinheiro, aki a Algarve Polgári Védelmi Szervezet testületének tagja, mely az Algarve összes egészségügyi és biztonsági kérdésével foglalkozik, vezetésével a pályán zárt ajtós eljárásokat gyakoroltak, még a leállítási intézkedések hatálybalépése előtt.

Mindezt egy nemzetközi gyártóval közösen szimulálták le, és nagyon alapos, részletes tervet készítettek arról, hogy hogyan működhetne mindez az emberek elválasztása érdekében a szervezetüktől és a szervezeten belül.

A gyakorlatokat a versenypályán lévőkkel, a pályabírókkal, a mentőkkel, és azok az emberekkel végezték, akik a versenyirányítási- és az orvosi központban vannak. Nagyon sok időt fektettek ebbe bele, ami segíthet nekik egy ilyen esemény hatékony megrendezésében.

További jó hír, hogy Portugália ezen régióját nem sújtotta jelentősen a világjárvány, és a pálya főnöke szerint jelenleg 3 ember van intenzív osztályon Algarve-ben, míg a betegek száma körülbelül 200. Ez pedig jelentősen elmarad más rendező városok adataitól.

Emellett arra is fény derült, hogy a Formula E-vel is tárgyaltak, és az elektromos széria résztvevőit is nagyon szívesen fogadnák. A pálya május második hetében nyithatja meg a kapuit, ahol nagyon jó eséllyel lehetne F1-es futamot rendezni.

