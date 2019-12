Porsche: Már 2017-ben volt F1-es motorunk

A Porsche először 1957 és 1964 között szerepelt a Forma-1-ben, és 1962-ben Rouenben Dan Gourney által meg is szerezte első futamgyőzelmét is. Később 1983-től volt ismét jelen az F1-ben, és a McLarennel kétszer nyertek konstruktőri és egyéni címet is.

A Porsche F1-es kalandja keserédesen ért véget 1991-ben, amikor a Footwork csapat hat futam után inkább a Ford erőforrására váltott. Most azonban az utóbbi időben fellángolt a feltételezés, hogy a német márka ismét visszatér.

A Volkswagen Csoport első embere a héten Speedweeknek adott interjújában elárulta, hogy már két éve nagy lépést tettek az F1 felé. "Nagyon közel voltunk a visszatéréshez. A csoport igazgatótanácsa megbízást adott egy nagy hatékonyságú motor előállítására 2017-ben. És a Porsche nem csak megtervezte ezt a motort, de le is gyártotta" - mondta Fritz Enzinger.

A tulajdonos azt sem tagadta, hogy a Porsche már meg is kezdte a tárgyalásokat az F1 tulajdonosával, a Liberty Mediával. "Már benne is voltunk a tárgyalásokban a Liberty Mediával és az F1-gyel" - mondta a vezető.

"De volt egy bökkenő, hogy a Volkswagen megváltoztatta a terveit a jövőre nézve. Amikor már a motorfejlesztés szakaszába léptünk, a csoport úgy döntött, hogy inkább az elektromos programot erősíti. De mindenkit biztosíthatok, hogy az 1,6 literes motor már bevetésre kész volt" - mondta Enzinger.

A Porsche pedig idén a 2019/2020-es Formula E-szezonban már be is mutatkozott, és Andre Lotterer révén már az első versenyhétvége után egy második hellyel büszkélkedhet.

