Plusz 43 kilót jelent az F1-es autók biztonsága

Új korszak köszönt be a Forma-1-be az idei szezontól, hiszen számos szabályváltozást eszközöltek a döntéshozók, hogy felpezsdítsék a versenyzést és ennek köszönhetően szorosabb versenyeket láthassanak a nézők.

A változások természetesen az autók biztonsági felépítését is érintik, ez azonban azzal jár, hogy jelentősen megnő a versenygépek súlya. A következő idénytől körülbelül 43 kilogrammal lesznek nehezebbek a konstrukciók és ennek a súlynövekedésnek a felét a biztonsági változtatások hozzák.

Nikolas Tombazis szerint ez nem könnyítette meg a csapatok dolgát, a homologizáció miatt nem volt túl sok mozgásterük bizonyos alkatrészek gyártása során. „A kutatásaink azt mutatják, hogy egy rendkívül merev alváz és egy több energiát elnyerő orrkúp a leghatékonyabb megoldás, ennek a kettőnek az egyensúlyára van szükség.”

„A vastagabb alvázfalak körülbelül kétszer olyan erősek lesznek oldalt, mint korábban” - tette hozzá a technikai igazgató. A fej és a nyak védelmére kialakított eszköz, továbbá a Halo korábban létfontosságú biztonsági újításnak bizonyult, ami csökkentette a sérülések számát az F1-ben.

Ezzel párhuzamosan az FIA is szigorúbb terhelési teszteket vezetett be, amelyek kihívások elé állítják a csapatokat. Mivel az autók súlya 752 kilogrammról 795 kilogrammra nőtt, a statikus terhelési tesztek is nagyjából 15 százalékkal nőttek. Tombazis hozzáteszi, az elnyelni kívánt energia is 80 százalékkal emelkedett, de kutatják ezen hogy lehet javítani.

„Természetesen az orrkúpnak és a futóműnek kompatibilisen kell reagálnia egymással egy közvetlen ütközés esetén, hogy az orr ne hatoljon a másik autóba. Annyi viszont biztos, hogy a 2022-re vonatkozó intézkedésekkel nagyjából kétszeresére nő a pilóták védelme.”

