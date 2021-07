Pirelli: nincs értelme nem bevetni az új gumikat

A csapatoknak mindhárom szabadedzésen lehetőségük van körözni az új gumikkal, ez pedig azért is lényeges, mert már a következő versenyhétvégén, azaz Silverstone-ban ezeket fogja használni a mezőny, így fontos, hogy sok adatot tudjanak róla gyűjteni.

Eredetileg csak pénteken mehettek volna vele az istállók, de a bizonytalan időjárás miatt végül az a döntés született, hogy szombaton is lehetőség lesz még némi körözésre rajtuk. Isola elmondta, hogy az első visszajelzések szerint a prototípus hasonlóan viselkedik a mostani C4-es keverékhez.

Emellett a csapatok alacsonyabb nyomáson is használhatták ezeket a jelöletlen hátsó abroncsokat, mivel az oldalfal jobban bírja a terhelést. „Megkértük őket, hogy menjenek két psi-vel lentebb a megszokott értékhez képest. Ezzel lehet kompenzálni az extra vertikális keménységét az új konstrukciónak” – kezdte Isola.

„A versenyzők visszajelzései pedig pozitívak voltak. Volt, aki az első körökben több tapadást talált rajta, míg valaki más arról beszélt, hogy az új gumi nagyon hasonlít a jelenlegi C4-es keverékhez. Lényegében ez is volt a cél, mert nem akartuk, hogy a csapatoknak túl sokat kelljen változtatni az autókon emiatt.”

Ugyan még holnap is fog néhány alakulat menni ezen az új konstrukciójú gumin, de az már szinte biztos, hogy a Brit Nagydíjon élesben is bevetik azt. A Pirellinek nincs is gondja ezzel. „Nem hallottam semmilyen negatív megjegyzést, amely azt mondaná nekem, hogy ne vessük be Silverstone-ban. Ettől függetlenül még ki kell elemezzük az adatokat.”

Isola azt is elmondta, hogy vélhetően ezt a két psi-s eltérést a brit hétvégére is megtartják, mivel úgy kalkulálnak, hogy ezzel még biztonságosan lehet majd menni a csapatoknak, hiába kapnak majd jelentős terhelést a gumik Silverstone gyors és elnyújtott kanyarjaiban.

