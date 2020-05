Pirelli: Nem ront a stratégián, hogy a csapatok ugyanolyan keverékekkel kezdhetik a hétvégéket

A Pirelli minden nagydíjra három száraz keveréket visz a lehetséges öt keverékből, a csapatok pedig a szabályok értelmében a három fajta szettből összesen 13 szettet választhatnak – tetszőleges, hogy melyik keverékből mennyit, ezzel változtathatnak a taktikájukon a csapatok.

A csapatoknak az európai versenyek esetében nyolc héttel előre kell szólniuk arról, hogy milyen keverékeket szeretnének, a többi verseny esetében pedig 14 héttel előre kell jelezniük a kívánságukat a Pirellinek.

Viszont a mostani helyzet miatt a Pirelli F1-es projektjének vezetője miatt Mario Isola elmondta, hogy ez változhat, viszont a csapatok aggodalma ellenére ez nem jelenti azt, hogy elvesztenék az istállók a rugalmasságot.

„Azt gondolom, ez kivitelezhető, figyelembe véve, hogy mindenkinek a szezon újraindítása az érdeke, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a legjobb megoldással álljunk elő. Én nem látok ebben problémát.”

„Továbbra is boldogan megadjuk annak a lehetőségét a csapatoknak, hogy keverékeket válasszanak, amennyiben ez lehetséges. Minden azon múlik, hogy az adott esemény előtt mennyi idővel kapunk információkat.”

„Nem gondolom, hogy egy standard keverék-kiosztás befagyasztaná a stratégiákat, mert a mostani rendszerrel is vissza kell adniuk néhány szettet minden szabadedzés után, stb... Nem mondjuk azt, hogy minden csapatnak ugyanannyi és ugyanolyan gumit kell visszajuttatniuk hozzánk.”

„Az esemény elején még ugyanolyan lesz a keverék-kiosztásuk, viszont más keverékek maradhatnak náluk az időmérőre és a versenyre. És ez ma is így van.”

„Ha a tavalyi évet nézzük meg, a csapatok különböző keverékekkel kezdték meg a hétvégét, viszont aztán az időmérőre és a versenyre már többé-kevésbé ugyanolyan gumijaik maradtak. És nem gondolom, hogy ez egy valós probléma lenne.”

Isola hozzátette, ahhoz, hogy ezen változtassanak, a csapatok többségének kellene egyetértenie a változtatással.

„Idén az FIA nagyobb rugalmasságot biztosít a gumik megváltoztatását illetően. Most ugyanis nincs szükség egyhangú szavazásra. Nyilvánvalóan van egy folyamat, van egy rendszer, amit tiszteletben kell tartani. Azt hiszem, hogy a sürgős döntéseknél a Világtanács az e-szavazás rendszerét is használhatja, ami az utóbbi hónapokban így is volt.” – mondta Isola.

