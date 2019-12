Pirelli: nem lesz változás az első futamokon 2020-ban

A Pirelli hivatalosan is bejelentette, hogy a 2020-as forma-1-es szezon első négy versenyén milyen abroncsok közül válogathatnak a csapatok. Az olasz gumigyártó a C2, a C3 és a C4 keverékeket kínálja az istállóknak, vagyis nem lesz jelentős változás tavalyhoz képest.

2019-ben ugyanis az első két nagydíjon, vagyis az ausztrál a bahreini futamokon is ugyanezt a választékot kínálta a Pirelli. A Kínai Nagydíj kapcsán minimális a változás, tekintve, hogy tavaly eggyel keményebb volt a választék, vagyis a C1-től a C3-ig tartott a menü.

Az idei negyedik futam a vietnámi lesz, amely először került a Forma-1 naptárába, ennek megfelelően nincs összehasonlítási lehetőség, a hanoi pálya mindenki számára minden szempontból új lesz.

Már csak azért sem lehet nagy a változás a gumiválasztás terén tavalyhoz képest, mert a csapatok az FIA keddi bejelentése szerint sommás véleményt mondtak ki a Pirelli 2020-as gumijairól, amely egyben ítélet is.

A szövetség bejelentése szerint ugyanis a csapatok kivétel nélkül úgy szavaztak, hogy a jövő évre fejlesztett, és már le is tesztelt új abroncsok helyett inkább az idén használtakat vetnék be ismét. Ez annak fényében is érdekes, hogy a 2019-es gumik teljesítményét egész évben komoly kritika övezte.

A Pirelli idei abroncsai a tavalyihoz képest vékonyabb futófelülettel van ellátva, a csapatok közül szinte mindenki panaszkodott rá, és az év közben még az is felmerült, hogy lecserélik őket a tavalyi, vagyis a 2018-as abroncsokra. Erre végül nem került sor.

2021-ben ezen a téren is jelentős változások várhatóak, hiszen a teljes szabályrendszerrel és technikai megkötésekkel együtt az abroncsok is változnak, a forma-1-es autókat pedig már 18 colos gumikkal szerelik fel, amelyek tesztelése szintén elkezdődött idén.

