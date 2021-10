Pirelli: nem biztos, hogy Hamilton gumijai kibírták volna a verseny végéig

A tavalyi évhez hasonlóan ismét komoly fejfájást okozott az esős Török Nagydíj a csapatok stratégiáinak, miután messze nem száradt fel olyan ütemben a pálya, ahogyan arra számítottak az előrejelzéseik alapján.

Miután tavaly Lewis Hamilton úgy szerezte meg a futamgyőzelmet, hogy 50 kört teljesített az inter gumikon kiállás nélkül, a különleges körülmények között ismét nem tűnt ördögtől valónak ennek megismétlése.

Charles Leclerc is erre a stratégiára tette fel a futamgyőzelmét, végül azonban meg kellett elégednie a 4. hellyel, ahogyan Lewis Hamiltont is behívta a Mercedes – még ha a brit kint is akart maradni. Végül egyedül Esteban Ocon tudta kiállások nélkül teljesíteni a futamot, de ő is elismerte, hogy ha 1 körrel is tovább tartott volna a verseny, akkor valószínűleg defektet kapott volna.

Ocon nyilatkozatánál is meglepőbb, hogy még a Pirellinél is kételkedtek az interek tartósságában, Mario Isola pedig a Sky-nak nyilatkozva elismerte, hogy Hamilton nem biztos, hogy meglátta volna a kockás zászlót a kerékcseréje nélkül.

„A gumik verseny utáni állapotát nézve nem, vagy csak nagyon a határon autózva” – felelte Isola arra a kérdésre, hogy képes lett volna-e Lewis Hamilton arra, hogy befejezze kiállás nélkül a futamot.

„A verseny végén azok a gumik gyakorlatilag a szerkezeti elemeiken futottak. Elég veszélyes így feszegetni a határokat, de megértem, hogy a mai versenyen a lehető legjobb eredményt akarták elérni.”

Isola azt is elismerte, hogy majdnem beleavatkoztak a versenybe azzal, hogy a biztonsági szempontok figyelembevételével kerékcserére kérték volna a csapatokat.

„Nem csak Ocon autóján, de minden olyan autó esetében, akik a 47.-48. kör környékén álltak ki, a gumik teljesen elfogytak. Tudjuk, hogy az új aszfalt sokkal jobban tapad, és keményebben bánik a gumikkal, mint a tavalyi, ezért nagyon a határon autóztak a gumikkal kapcsolatban.”

„Én meg is említette a Pirelli többi mérnökének, hogy figyelmeztessék a csapatokat, álljanak ki kereket cserélni, ne menjenek el kiállás nélkül a verseny végéig, mert az nagyon kockázatos volt.”